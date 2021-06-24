В 1/8 финала пары сформировали: Уэльс - Дания, Италия - Австрия, Хорватия - Испания, Швеция - Украина, Англия - Германия, Нидерланды - Чехия, Бельгия - Португалия и Франция - Швейцария.

Матчи 1/8 финала пройдут 26-29 июня. Четвертьфиналы состоятся 2-3 июля, полуфиналы - 6-7 июля, финал - 11 июля.

На стадии 1/8 финала громкой вывеской выделяются две пары. В Лондоне на "Уэмбли" сборная Англии примет сборную Германии, а в Севилье защищающая титул сборная Португалии будет соперничать с лидером рейтинга ФИФА сборной Бельгии.

Вышедшей в плей-офф с третьего места в группе сборной Украине, можно сказать, повезло со жребием. Ей в соперники достались шведы, матч примет Глазго. Если Украина пройдет шведов, то в четвертьфинале ей достанется победитель пары Англия/Германия.

Календарь игр плей-офф

1/8 финала

Cуббота, 26 июня

Уэльс - Дания (19.00, Амстердам)

Италия - Австрия (22.00, Лондон)

Воскресенье, 27 июня

Нидерланды - Чехия (19.00, Будапешт)

Бельгия - Португалия (22.00, Севилья)

Понедельник, 28 июня

Хорватия - Испания (19.00, Копенгаген)

Франция - Швейцария (22.00, Бухарест)

Вторник, 29 июня

Англия - Германия (19.00, Лондон)

Швеция - Украина (22.00, Глазго)

Четвертьфиналы

Пятница, 2 июля

№1. Победитель пары Франция/Швейцария - победитель пары Хорватия/Испания (19.00, Санкт-Петербург)

№2. Победитель пары Бельгия/Португалия - победитель пары Италия/Австрия (22.00, Мюнхен)

Суббота, 3 июля

№3. Победитель пары Уэльс/Дания - победитель пары Нидерланды/Чехия (19.00, Баку)

№4. Победитель пары Швеция/Украина - победитель пары Англия/Германия (22.00, Рим)

Полуфиналы

Вторник, 6 июля

Победитель четвертьфинала №1 - победитель четвертьфинала №2 (22.00, Лондон)

Среди, 7 июля

Победитель четвертьфинала №4 - победитель четвертьфинала №3 (22.00, Лондон)

Финал

Воскресенье, 11 июля. (22.00, Лондон)