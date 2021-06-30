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На чемпионате Европы по футболу прошли матчи 1/8 финала и определились все участники четвертьфиналов. Борьбу на турнире продолжают сборные Украины, Англии, Швейцарии, Испании, Италии, Чехии, Дании и Бельгии.
Ukrainos rinktinės sirgaliai
Ukrainos rinktinės sirgaliai
© Reuters / Scanpix

В четвертьфиналах сыграют: Швейцария - Испания, Бельгия - Италия, Дания - Чехия и Украина - Англия.

Матчи 1/4 финала пройдут 2-3 июля. Полуфиналы состоятся 6-7 июля, финал - 11 июля.

Календарь игр 1/4 финала:

Пятница, 2 июля

Швейцария - Испания (19.00, Санкт-Петербург)
Бельгия — Италия (22.00, Мюнхен)

Суббота, 3 июля

Дания — Чехия (19.00, Баку)
Украина — Англия (22.00, Рим)

Полуфиналы

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Вторник, 6 июля

Победитель пары Швейцария/Испания - победитель пары Бельгия/Италия (22.00, Лондон)

Среда, 7 июля

Победитель пары Дания/Чехия — победитель пары Украина/Англия (22.00, Лондон)

Финал

Воскресенье, 11 июля. (22.00, Лондон)

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