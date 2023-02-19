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Полузащитника "Хатайспора" из Ганы Кристиана Атсу нашли мертвым под обрушившимся зданием спустя почти две недели после землетрясения в Турции, подтвердил его агент.
Christian Atsu
Christian Atsu
© Reuters / Scanpix

31-летний игрок сборной Ганы пропал после землетрясения, вызвавшего обрушение дома в провинции Хатай, где он жил.

Его клуб "Хатайспор" первоначально сообщил, что футболиста спасли "с травмами", но это не подтвердилось.

"С тяжелым сердцем я вынужден объявить, что сегодня утром, к сожалению, тело Кристиана Атсу было обнаружено", — написал в "Твиттере" в субботу его агент Нана Сечере.

"Мои глубочайшие соболезнования его семье и близким. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех за их молитвы и поддержку", — написал Сечере.

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Атсу играл в составе клубов "Челси" и "Ньюкасл" в английской Премьер-лиге, а в составе сборной Ганы футболист провел 60 матчей.

В сентябре 2022 года Атсу присоединился к турецкой команде высшего дивизиона "Хатайспор" и забил победный гол в матче турецкой Суперлиги 5 февраля.

В результате землетрясений и подземных толчков на юге Турции и севере Сирии погибло более 40 тысяч человек.

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