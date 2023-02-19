31-летний игрок сборной Ганы пропал после землетрясения, вызвавшего обрушение дома в провинции Хатай, где он жил.
Его клуб "Хатайспор" первоначально сообщил, что футболиста спасли "с травмами", но это не подтвердилось.
"С тяжелым сердцем я вынужден объявить, что сегодня утром, к сожалению, тело Кристиана Атсу было обнаружено", — написал в "Твиттере" в субботу его агент Нана Сечере.
"Мои глубочайшие соболезнования его семье и близким. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех за их молитвы и поддержку", — написал Сечере.
Атсу играл в составе клубов "Челси" и "Ньюкасл" в английской Премьер-лиге, а в составе сборной Ганы футболист провел 60 матчей.
В сентябре 2022 года Атсу присоединился к турецкой команде высшего дивизиона "Хатайспор" и забил победный гол в матче турецкой Суперлиги 5 февраля.
В результате землетрясений и подземных толчков на юге Турции и севере Сирии погибло более 40 тысяч человек.
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