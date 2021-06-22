Сборная России первых два матча проводила в Санкт-Петербурге. После разгрома от Бельгии (0:3) затем последовала победа над дебютантом ЕВРО Финляндией (1:0). Датчане все три матча играют дома. И в двух первых случаях родные стены им не помогали - 0:1 от финнов и 1:2 от бельгийцев.
После двух туров в группе В лидировала Бельгия с 6 очками (обеспечила выход в плей-офф, но могла опуститься на второе место), у России и Финляндии было по 3 очка, у Дании - 0. Победа гаранировала россиянам минимум второе место, поражение почти точно оставляло за бортом плей-офф. В случае ничьей России требовалось бы, чтобы финны не обыграли бельгийцев. Тогда Россия занимала третье место с 4 очками (при отрицательной разнице мячей) и требовалось подождать окончания турниров в других группах.
Матч в Копенгагене начался осторожно. Команды присматривались друг к другу, действовали внимательно в защите и не форсировали события. При этом игра сразу пошла жесткой, с частыми единоборствами и остановками. В первые полчаса у хозяев не было ни одного опасного момента, тогда как россияне соорудили однажды вполне голевую ситуацию. Головин пробежал с мячом половину поля, вошел в штрафную и пробил - Шмейхель успел среагировать.
Датчане открыли счет на 38-й минуте. Дамсгор принял передачу метрах в 20-х от ворот и, не встретив плотной опеки, эффектно закрутил в "девятку". Сафонов "потерял" ворота и даже не прыгал за мячом.
Ситуация вынуждала гостей пойти вперед большими силами, в результате они стали пропускать выпады соперника. Тем более, что счет 1:0 не устраивал Данию: им требовалась более крупная разница в счете. Ко второму голу привела грубейшая ошибка обороны россиян, конкретно - Зобнина, неудачно сделавшему пас назад, на вратаря. Поульсен перехватил мяч, обвел Сафонова и поразил пустые ворота - 2:0 на 59-й минуте.
Серией замен Станислав Черчесов попытался встряхнуть команду. Отчасти это удалось. Вышедший со свежими силами нападающий Соболев вынудил соперника сфолить в штрафной, а Дзюба реализовал пенальти - 1:2.
У гостей затеплилась надежда спасти игру, но в обороне она во втором тайме играла плохо. Дания этим пользовалась. На 79-й минуте Сафонов дважды в одной атаке парировал удары в упор, и все же в третий раз выручить не сумел - с ударом из-за штрафной в исполнении Кристенсена голкипер не справился. Еще через три минуты Мэле в контратаке в одиночку разобрался с тремя опекунами и четко пробил в угол - 4:1. После гола Мэле показал на пальцах десятку, напоминая миру о Кристиане Эриксене.
В другом матче Бельгия выиграла у Финляндии со счетом 2:0. В Санкт-Петербурге бельгийцы имели весомое преимущество, а начали реализовывать его во втором тайме. Гол Лукаку на 65-й минуте был отменен из-за офсайда, через 5 минут мяч от вратаря финнов Градецки оказался в сетке (6-й автогол на ЕВРО-2020), а позже Лукаку забил свой третий гол на турнире.
Поражение от датчан стало для россиян вторым крупным на этом турнире. В 1-м туре группового этапа Россию разгромила Бельгия (0:3). Сборная России стала лишь третьей в истории ЕВРО, кто дважды за турнир удалось крупно проиграть. До этого такое случалось с Данией в 2000 году (проиграли со счетом 0:3 и Франции, и Нидерландам) и со сборной России в 2008-м (два поражения от Испании – 0:3 и 1:4).
Кроме того, 1:4 от Дании - повторение крупнейшего поражения сборной России в финальных этапах крупных турниров. Ранее с таким же счетом она проигрывала только сборной Испании на ЕВРО-2008.
Всего у россиян - семь разгромных поражений на чемпионатах мира и Европы. На ЕВРО-96 были 0:3 от Германии (в группе), на ЕВРО-2008 - 0:3 и 1:4 от Испании (в группе и полуфинале), на ЕВРО-2016 - 0:3 от Уэльса (в группе), на ЧМ-2018 - 0:3 от Уругвая (в группе), на ЕВРО-2020 - 0:3 от Бельгии и 1:4 от Дании.
По итогам группового этапа разница мячей россиян составила 2-7. Это второй показатель по пропущенным мячам на групповом этапе крупного турнира в российской истории. Больше Россия пропустила только на Евро-1996, где два матча в воротах провел Станислав Черчесов.
Также стоит отметить, что сборная России потерпела 20-е поражение в 57-м матче при Станиславе Черчесове. Больше поражений не было ни при одном тренере. У Гуса Хиддинка – 10 поражений в 39 играх, у Олега Романцева – 10 в 60 матчах, у Анатолия Бышовца – 6 в 6 играх, у Леонида Слуцкого – 5 проигрышей в 13 матчах, у Фабио Капелло – 5 поражений в 33 играх.
В итоге Бельгия выиграла группу с 9 очками, у трех команд оказалось по 3 очка. Но именно Дания стала второй благодаря лучшей разнице мячей среди трех конкурентов ("+2"), Финляндия - третья (разницца мячей "0"), Россия - последняя ("-2").
В 1/8 финала Дания сыграет в Амстердаме против Уэльса, соперник Бельгии по плей-офф пока неизвестен. Шансы финнов попасть в плей-офф очень низкие, для россиян турнир закончен.
Сборная России на третьем ЕВРО подряд не вышла из группы. В 2012-м под руководством Дика Адвоката она набрала 4 очка и осталась третьей в группе, в 2016-м при Леониде Слуцком проиграла все три матча и была последней. В этот раз со Станославом Черчесовым набрала 3 очка, но снова оказалась худшей в квартете.
в независимой истории Россия лишь дважды вышла в плей-офф на крупных турнирах – Евро-2008 и ЧМ-2018. В остальных 7 случаях россияне вылетали по итогам группового этапа.
Группа В
Россия – Дания 1:4 (0:1)
Голы: Дзюба 70 (пен) - Дамсгор 38, Поульсен 59, Кристенсен 79, Мэле 82.
Россия: Сафонов, Дивеев, Джикия, Кудряшов (Караваев, 67), Фернандес, Оздоев (Жемалетдинов, 62), Головин, Зобнин, Кузяев (Мухин, 67), Миранчук (Соболев, 61), Дзюба.
Дания: Шмейхель, Мэле, Кьер, Вестергор, Васс (Ларсен, 60), Дилэйни (Йенсен, 86), Хейбьерг, Дамсгор (Нергор, 72), Кристенсен, Поульсен (Дольберг, 60), Брэйтуэйт (Корнелиус, 85).
Предупреждения: Кудряшов (28), Дилэйни (57), Дивеев (75).
Судья: Клеман Тюрпен (Франция).
21 июня. Копенгаген. Стадион "Паркен".
Владение мячом: 39% - 61%
Удары (в створ): 6 (2) - 16 (10)
Угловые: 1-7
Фолы: 15-16
Передачи (точные): 293 (202) - 532 (429)
Финляндия – Бельгия 0:2 (0:0)
Голы: Градецки 74 (автогол), Лукаку 81.
Финляндия: Градецки, Тойвио, О`Шонесси, Уронен (Алхо, 70), Араюури, Луд (Форсс, 90), Спарв (Шюллер, 59), Камара, Райтала, Похьянпало (Кауко, 70), Пукки (Йенсен, 90).
Бельгия: Куртуа, Вермален, Боята, Денайер, де Брюйне (Ванакен, 90), Азар, Витцель, Троссард (Менье, 75), Шадли, Доку (Батшуайи, 76), Лукаку (Бентеке, 84).
Судья: Феликc Брых (Германия).
21 июня. Санкт-Петербург. "Газпром Арена".
Владение мячом: 42% - 58%
Удары (в створ): 7 (1) - 17 (7)
Угловые: 0-5
Фолы: 6-10
Передачи (точные): 448 (377) - 670 (596)
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