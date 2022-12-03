ЧМ-2022. Определились все участники 1/8 финала

Всего в плей-офф продолжат борьбу 16 команд (из 32). В их число не попали сразу два фаворита — Германия и Бельгия, вылетевшие после группового этапа.
Неожиданно в 1/8 попали Австралия, Сенегал, Япония и Марокко. Причем Япония и Марокко заняли первые места в своих группах.
На чемпионате мира уже было шесть нулевых ничьих (за весь ЧМ-2018 была только одна). Для повторения рекорда нужна еще одна.
Больше всех голов было забито в матче Англия — Иран (6:2). Самую крупную победу одержала Испания над Коста-Рикой (7:0).
Ни одна из команд не смогла выиграть все три матча в своей группе. Это произошло впервые с 1994 года.
Матчи 1/8 финала пройдут с 3 по 6 декабря, по два матча в день (в 17:00 и в 21:00 по литовскому времени)
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