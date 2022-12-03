aA
По итогам матчей 2 декабря два последних места в плей-офф получили Южная Корея и Швейцария. Корейцы обыграли Португалию, для которой этот матч не имел турнирного значения (2:1), а швейцарцы — Сербию (3:2).
ЧМ-2022. Определились все участники 1/8 финала
© Reuters / Scanpix

Всего в плей-офф продолжат борьбу 16 команд (из 32). В их число не попали сразу два фаворита — Германия и Бельгия, вылетевшие после группового этапа.

Неожиданно в 1/8 попали Австралия, Сенегал, Япония и Марокко. Причем Япония и Марокко заняли первые места в своих группах.

Статьи по теме:
Хорватия громит Канаду, Марокко побеждает Бельгию , Коста-Рика воспрянула после 0:7
ЕП призвал ФИФА выплатить компенсацию семьям рабочих-мигрантов, погибших в Катаре

На чемпионате мира уже было шесть нулевых ничьих (за весь ЧМ-2018 была только одна). Для повторения рекорда нужна еще одна.

Больше всех голов было забито в матче АнглияИран (6:2). Самую крупную победу одержала Испания над Коста-Рикой (7:0).

Ни одна из команд не смогла выиграть все три матча в своей группе. Это произошло впервые с 1994 года.

Матчи 1/8 финала пройдут с 3 по 6 декабря, по два матча в день (в 17:00 и в 21:00 по литовскому времени)

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Медуза
Статьи по теме:

Япония вырвала победу у Германии в матче ЧМ-2022, забив два гола за восемь минут

Сегодня , 23 ноября, состоялся матч первого тура...

Сборная Аргентины сенсационно проиграла Саудовской Аравии, пропустив два гола за 5 минут

Сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии в первом...

Англия прервала серию из 6 игр без побед, разгромив Иран в первом матче ЧМ-2022

Сборная Англии в первом матче ЧМ-2022 прервала серию из 6...

TOP новостей

Предупреждение для работников: в следующем году можете лишиться части накопленного отпуска

Тем, у кого накопилось много неиспользованных...

За 3 грамма "травки" — международный розыск женщины и тюрьма в Литве: я даже не знала, что здесь это незаконно

Европейский ордер на арест, международный розыск, арест...

Писатель Виктор Ерофеев: Россия превращается в большой Владимирский централ (1)

В конце ноября – начале декабря в Вильнюсе состоялась...

Украинцы поделились впечатлениями от литовских школ: где лучше учиться?

С начала войны Литва столкнулась с многотысячным...

Традиционный вильнюсский каток открылся в очень необычном месте: мнения жителей по поводу этого решения расходятся

Вместе с календарной зимой в Вильнюс вернулся каток....