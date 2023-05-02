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В Москве на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа было совершено нападение. Об этом сообщается на сайте клуба.
Aleksejus Švedas
Aleksejus Švedas
© FIBA

Инцидент произошел поздно вечером 1 мая возле ресторана «Джун» в центре Москвы. Хулиганы избили 34-летнего спортсмена, когда он выходил из заведения. После драки Швед упал и ударился головой.

По данным телеграм-канала Mash, баскетболиста госпитализировали в ГКБ №1 имени Пирогова. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Из-за этого Швед не сможет участвовать в ближайших турнирах. Заявление о нападении спортсмен уже подал в полицию.

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