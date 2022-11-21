Англия разгромила Иран (6:2) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира и победила впервые с 23 марта.

На отрезке из 6 игр без побед Англия трижды проиграла и трижды сыграла вничью.

Сборная Ирана в первом тайме лишилась вратаря: Алиреза Бейранванд был заменен после столкновения с собственным защитником.

Джуд Беллингем, Букайо Сака и Рахим Стерлинг сделали счет 3:0 уже к перерыву. Сака во втором тайме оформил дубль, еще по голу за англичан забили Маркус Рэшфорд и Джек Грилиш. Капитан Англии Харри Кейн сделал 2 результативные передачи.

В составе иранской команды дубль сделал Мехди Тареми, второй гол он забил с пенальти на 113-й минуте.

К первому тайму было добавлено целых 14 минут, ко второму - 10.

Следующий матч Англия проведет 25 ноября. Ее соперником станет сборная США.