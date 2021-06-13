Литовки выиграли матч в Алитусе со счетом 2:0. Гол на 16 минуте головой забила Риманте Йонушайте , а на 78 минуте счет удвоила Угне Лаздаускайте, забившая 11-метровый пенальти.
Команда под руководством Римантаса Викторавичюса была награждена чемпионским кубком сразу после матча.
Напомним, в полуфинале литовки разгромили Латвию со счетом 5:0. Эта команда стала последней в турнире, так как в борьбе за третье место проиграла эстонским футболисткам со счетом 1:4.
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