aA
Чемпион Литвы "Жальгирис" на своём поле сыграл вничью - 3:3 - против болгарского "Лудогорца" в рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы.
Vladimiras Čeburinas (Foto: "Žalgiris")
Vladimiras Čeburinas (Foto: "Žalgiris")
© DELFI montažas

На кону была путёвка в групповой этап турнира. Она досталась "Лудогорцу", поскольку матч на выезде футболисты "Жальгириса" проиграли с минимальным счётом 0:1.

Противника устраивала победа с минимальным счетом или ничья. Счет серии 4:3 в пользу болгарской команды.

"Жальгирис" в свою очередь получил путевку в групповой этап Лиги конференций.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Июльские зарплаты впечатляют: на первом месте средняя зарплата 57 000 евро

В июле 19 компаний в Литве платили средние зарплаты...

Синоптики рассказали, когда уйдет тропическая жара

В пятницу погоду в Литве обусловит ослабевающий...

В Ирландии напали на подростков из Украины: под подозрением жители Латвии или Литвы

По сообщению ирландской газеты Westmeath Independent, в городе...

В Каунасе горело предприятие по переработке опасных отходов: слышались взрывы, увеличился уровень загрязнения

В четверг вечером в Каунасе начался пожар на...

ФОТО, ВИДЕО. В Риге снесен последний элемент памятника в парке Победы — 79-метровый обелиск

В четверг, 25 августа, 79-метровый обелиск памятника в...