На кону была путёвка в групповой этап турнира. Она досталась "Лудогорцу", поскольку матч на выезде футболисты "Жальгириса" проиграли с минимальным счётом 0:1.

Противника устраивала победа с минимальным счетом или ничья. Счет серии 4:3 в пользу болгарской команды.

"Жальгирис" в свою очередь получил путевку в групповой этап Лиги конференций.