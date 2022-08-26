На кону была путёвка в групповой этап турнира. Она досталась "Лудогорцу", поскольку матч на выезде футболисты "Жальгириса" проиграли с минимальным счётом 0:1.
Противника устраивала победа с минимальным счетом или ничья. Счет серии 4:3 в пользу болгарской команды.
"Жальгирис" в свою очередь получил путевку в групповой этап Лиги конференций.
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