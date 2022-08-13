В отборочном заплыве он пришел к финишу за 2 минуты 12,47 секунд, это пятый результат из 30. Полуфинал состоится в субботу в 20.04 ч.

Личный рекорд Шидлаускаса на этой дистанции 2 минуты 09,20 секунд.