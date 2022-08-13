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Литовский пловец Андрюс Шидлаускас, завоевавший бронзу чемпионата Европы в Риме (Италия) на дистанции 100 м брассом, продолжает участие в соревнованиях. Его ждет дистанция 200 м брассом.
Andrius Šidlauskas
Andrius Šidlauskas
© DELFI / Julius Kalinskas

В отборочном заплыве он пришел к финишу за 2 минуты 12,47 секунд, это пятый результат из 30. Полуфинал состоится в субботу в 20.04 ч.

Личный рекорд Шидлаускаса на этой дистанции 2 минуты 09,20 секунд.

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