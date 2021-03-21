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В вильнюсском "Ритасе" подтвержден случай COVID-19, матч с "Жальгирисом" переносится.
Встреча "Ритаса" и "Жальгириса" отложена в связи с выявленным случаем COVID-19
© DELFI / Orestas Gurevičius

После тестов на COVID-19 перед воскресным матчем команда в вильнюсской команде "Ритас" был выявлен случай коронавируса.

Запланированное на 21 марта противостояние Betsafe-ЛБЛ между "Ритасом" и каунасским "Жальгирисом" не состоится.

Матч переносится на более поздний срок. ЛБЛ объявит эту дату позже.

"Жальгирис" вместо матча в Вильнюсе проведет тренировку в Каунасе.

В это воскресенье командам Вильнюса и Каунаса предстояло сразиться в третий раз за сезон. Жальгирис выиграл первый матч на выезде со счетом 82:72, а второй матч дома - 92:45.

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