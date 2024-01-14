В Каунасе завершился чемпионат мира по фигурному катанию

Чемпионат завершился показательными выступлениями, вместе с победителями чемпионата на лед вышли литовские фигуристы Александра Головкина, а также Паулина Раманаускайте и Дейвидас Кизала оба заняли 16-е место).

Конечно, не обошлось и без выступления бронзовых медалистов Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс.

В показательной программе приняли участие и приглашенные звезды, в том числе Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон, французская танцевальная пара на льду (Олимпийские чемпионы в Пекине - 2022).

Напомним, что итальянцы, завоевавшие в Каунасе две золотые и две бронзовые медали, стали сильнейшей командой чемпионата. Бельгия (1 золото, 1 бронза) и Франция (1 золото, 1 бронза) заняли второе и третье места соответственно.

Грузия заняла четвертое место с двумя серебряными медалями, а Александр Селевко завоевал историческое серебро в мужских соревнованиях, что позволило Эстонии разделить пятое место с Великобританией.