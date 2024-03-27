Сборная Литвы по футболу среди юношей до 19 лет сенсационно обыграла команду из Франции

На прошлой неделе сборная Литвы уступили хозяевам из Нидерландов со счетом 0:4 и своим бельгийским сверстникам со счетом 0:2.

Для французов это был решающий матч: они без потерь прошли в третий круг и обеспечили себе первое место. Они начали турнир с победы над бельгийцами со счетом 2:0, затем обыграли молодежную сборную Голландии со счетом 1:0.

В элитном раунде играют 27 команд, прошедших отборочный раунд, и португальцы, получившие прямой пропуск в эту стадию как лидеры рейтинга. Победители групп элитного раунда выйдут в финальную часть ЕВРО-2024 U19 (куда автоматически попала хозяйка турнира Северная Ирландия), которая пройдет с 15 по 28 июля и также будет служить отбором на молодежный чемпионат мира-2025 в Чили.