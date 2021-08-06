"Поздравляю олимпийскую вице-чемпионку Л. Асадаускайте-Заднепровскене! Упорство, решимость и выдержка Лауры - прекрасный пример непоколебимого характера для всей Литвы. Спасибо, Лаура, за радость победы!" – написал в фейсбуке президент.

Глава правительства Ингрида Шимоните в своем поздравлении говорит, что завоеванная представительницей Литвы олимпийская медаль позволяет гордиться достижениями спортсменов.

"Сердечно поздравляю вас с прекрасной олимпийской победой. В упорной борьбе вы выказали решимость, выдержку, одолели сильных соперников и продемонстрировали свойственную победителям твердость", - говорится в поздравлении премьер-министра.

Завоеванная 37-летней Л. Асадаускайте-Заднепровскене медаль - первая медаль Литвы на Олимпийских играх в Токио.