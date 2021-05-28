Премьер-министр: Литва готова принять Чемпионат Европы по велотреку

"Литва готова принять Чемпионат Европы 2021 года. Инфраструктура, опыт и дружественные болельщики, финансовый вклад – это наше обязательство перед Европейским союзом велоспорта и спортсменами 50-ти федераций", – заявила И. Шимоните в четверг в социальной сети "Твиттер".

"Никто не может остановить велосипед", – добавила она.

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Это мероприятие могло бы состояться на арене Cido в Паневежисе, где есть велотрек.

Чемпионат должен был состояться в Беларуси, в четверг он был отозван в качестве реакции на принудительную посадку минским режимом пассажирского самолета с целью ареста оппонентов режима.

Это решение совпадает со строгой реакцией Евросоюза на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске.

В воскресенье после обеда по распоряжению Александра Лукашенко в Минске был принужден к посадке пассажирский самолет Ryanair. Летевшие им белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич и его подруга София Сапега были задержаны и взяты под стражу.