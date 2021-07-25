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После неудачного старта в соревнованиях на 400 м вольным стилем на Олимпийских играх в Токио Данас Рапшис пытается реабилитироваться на дистанции в 200 метров.
Danas Rapšys, Kotryna Teterevkova
Danas Rapšys, Kotryna Teterevkova
© DELFI montažas

В проходившем в воскресенье отборочном заплыве на 200 м вольным стилем Д. Рапшис преодолел дистанцию ​​за 1 минуту 45,84 сек. и вышел в полуфинал соревнований, который состоится следующей ночью по литовскому времени.

В последнем, пятом квалификационном заплыве литовец занял второе место, уступив только австралийцу Нейлу Томасу - он преодолел дистанцию ​​за 1 минуту 45,81 секунды.

Среди всех пловцов, участвовавших в отборе, результат Д. Рапшиса занял 9 место. В полуфинал вышли 16 спортсменов.

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Финал на 200 метров вольным стилем состоится в ночь на 27 июля.

В воскресенье еще одна представительница Литвы - Котрина Тетеревкова - успешно выступила в отборочном заплыве на дистанции 100 метров брассом.

В третьем квалификационном заплыве она преодолела дистанцию ​​за 1 мин 06,82 сек и был первой. 19-летняя литовка в заплыве превзошла титулованную представительницу Ямайки Алию Аткинсон. Литовка улучшила свой личный карьерный рекорд.

В следующем заплыве россиянка Юлия Ефимова преодолела дистанцию ​​за 1 минуту 06.21 сек., а преодолевшая расстояние за 1.04.82 сек. представительница ЮАР Татьяна Шенмахер улучшила олимпийский рекорд в целом и стала самой быстрой в отборе.

Среди всех участниц отбора результат К. Тетеревковой был на 15-ом месте.

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