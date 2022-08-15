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В воскресенье вечером в греческом Ираклионе сборная Литвы одержала победу в финале чемпионата Европы среди девушек до 18 лет. В финале Литва обыграла сборную Испании 78:75 (16:15, 21:20, 19:18, 22:22).
Невероятное выступление Йоците принесло сборной Литвы золото чемпионата Европы
© FIBA

Капитан чемпионов Ю. Йоците набрала 28 очков (6/9 двойных, 0/2 трехочковых, 16/19 штрафных), 9 подборов, 3 перехвата и 7 передач. Всего у нее 38 очков полезности.

Ю. Йоците, которая впечатляюще играла на протяжении всего турнира, стала самым ценным игроком чемпионата и вошла в символическую пятерку лучших игроков.

Это первое золото молодежной сборной Литвы с 2012 года.

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