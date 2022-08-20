В 2021 году Алекна-младший выиграл чемпионаты Европы и мира среди спортсменов до 20 лет, а этим летом сначала завоевал серебро взрослого первенства планеты, а затем стал лучшим на континенте.

Миколас Алекна отправил диск на отметку 69,78 метра – это новый рекорд чемпионатов Европы, который он отобрал у занявшего второе место Кристьяна Чеха. В квалификации словенец показал результат 69,06.