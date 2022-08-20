В 2021 году Алекна-младший выиграл чемпионаты Европы и мира среди спортсменов до 20 лет, а этим летом сначала завоевал серебро взрослого первенства планеты, а затем стал лучшим на континенте.
Миколас Алекна отправил диск на отметку 69,78 метра – это новый рекорд чемпионатов Европы, который он отобрал у занявшего второе место Кристьяна Чеха. В квалификации словенец показал результат 69,06.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литва попала в печальный рейтинг: это серьезный сигнал для властей и общества в целом
Департамент статистики Литвы рассказал, как за год...
"Язык до Киева доведет": что будет с русским языком в Литве (1)
Пожалуй, для русского языка эта пословица стала...
Цены втридорога, репрессии и "раскулачивание" фермеров: как живет оккупированная россиянами Луганская область (4)
С 4 июля почти вся Луганская область была оккупирована...
Екатерина Орлова. Орда возвращается в Европу? (1)
"...Тут орлы разогнали всех слуг бога, а самому богу...
В выходные - более свежая погода: местами пройдут сильные дожди
В субботу погоду на большей части страны будет...