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Выборы в Сейм Литвы 2024
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Наука и технологии
RUS Delfi
Нобелевскую премию по химии за 2024 год получат трое ученых
RUS Delfi
Компания Apple презентовала iPhone 16
RUS Delfi
Ученым с помощью телескопа Hubble удалось открыть "портал в прошлое"
RUS Delfi
В США представлен новый препарат для замедления развития Альцгеймера
RUS Delfi
Более 200 испанских самолетов заправят биотопливом из оливок
RUS Delfi
В ОАЭ научились делать воду из воздуха
RUS Delfi
Двое близнецов родились в штате Теннесси из эмбрионов, которые пролежали в глубокой заморозке 30 лет
RUS Delfi
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил две новые галактики
RUS Delfi
Pfizer и BioNTech готовятся представить комбинированную вакцину против коронавируса и гриппа
RUS Delfi
Астрономы обнаружили крупнейший за 8 лет астероид, который летит к Земле
RUS Delfi
СМИ: данные 1,5 млрд юзеров Facebook выставлены на продажу
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RUS Delfi
В работе "Фейсбука", WhatsApp и "Инстаграма" произошел глобальный сбой
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RUS Delfi
Презентация Apple. Часы, измеряющие уровень кислорода в крови, и новый iPad
RUS Delfi
Внимание! С сегодняшнего дня Microsoft прекратила поддержку Windows 7
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RUS Delfi
В 21.00 перестанет работать старая техника Apple: что можно сделать?
(12)
RUS Delfi
Facebook рассказала об успехах проекта по созданию технологии для набора текста силой мысли
(1)
RUS Delfi
Специалисты предупреждают: из-за изменения климата распространяются опасные бактерии
(3)
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RUS Delfi
В работе Instagram произошел сбой
RUS Delfi
Facebook позволит удалять уже отправленные сообщения
(1)
RUS Delfi
В Instagram появились голосовые сообщения
RUS Delfi
На Google Play нашли вредоносные игры
RUS Delfi
Кирпичи из человеческой мочи. Экологически чистые и очень твердые
RUS Delfi
Мошенники в Интернете нацелились на граждан и компании: как не попасться на крючок?
RUS Delfi
Родственники как улика. Как вычислить любого человека по ДНК
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RUS Delfi
У жертв извержения Везувия закипала кровь и взрывались черепа
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RUS Delfi
Литва, Великобритания и еще несколько стран выступают за санкции ЕС в связи с кибератаками
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RUS Delfi
В Евросоюзе построят суперкомпьютер за миллиард евро
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RUS Delfi
Норвежская революция: страна переходит на электрические самолеты
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RUS Delfi
Ученые поймали 72 странных сигнала из галактики, до которой 3 млрд световых лет
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RUS Delfi
В Viber появилась функция перевода
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Delfi
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