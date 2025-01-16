2025.01.16 07:04

Министр обороны в Гааге: НАТО должно договориться хотя бы о 3% ВВП на оборону

 
ELTA
ru.DELFI.lt
NATO vėliava
NATO vėliava
ФОТО: IMAGO/Presidential Office of Ukraine | Imago / Scanpix

Находящаяся в Гааге министр национальной обороны Довиле Шакалене на четырехсторонней встрече с коллегами из Нидерландов, Латвии и Эстонии в среду подчеркнула, что расходы союзников по НАТО на оборону должны составлять не менее 3% ВВП.

„Поскольку Литва приблизилась к отметке в 4% ВВП на оборону и с учетом возможностей по увеличению финансирования обороны, мы надеемся, что на саммите НАТО, который пройдет в Гааге этим летом, альянс установит минимум в 3% ВВП на финансирование обороны, и что самое главное, позволит иметь подготовленный необходимый оборонный потенциал и одновременно решить крайне чувствительный вопрос ПВО Северо-Восточного фланга“, – цитируются слова министра в сообщении.

На встрече Шакалене также отметила важность регионального решения о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

Между тем, после двусторонней встречи с министром обороны Нидерландов, она выразила надежду, что система ПВО Patriot, которая в прошлом году была развернута в Литве для учений, в этом году вновь будет развернута в Литве.

Во время своего визита в Гаагу Шакалене также приняла участие в панельной дискуссии The politics of the Baltic Defence Line and NATO’s defence posture. В ходе нее министр представила планы по укреплению обороноспособности Литвы, подчеркнула необходимость усиления переговорной позиции Украины посредством совместных усилий по укреплению украинской оборонной промышленности и оперативного оказания поддержки оружием, а также подчеркнула важность общих региональных принципов защиты границ и сильных стратегических сигналов врагу.

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