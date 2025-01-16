Министр обороны в Гааге: НАТО должно договориться хотя бы о 3% ВВП на оборону

„Поскольку Литва приблизилась к отметке в 4% ВВП на оборону и с учетом возможностей по увеличению финансирования обороны, мы надеемся, что на саммите НАТО, который пройдет в Гааге этим летом, альянс установит минимум в 3% ВВП на финансирование обороны, и что самое главное, позволит иметь подготовленный необходимый оборонный потенциал и одновременно решить крайне чувствительный вопрос ПВО Северо-Восточного фланга“, – цитируются слова министра в сообщении.

На встрече Шакалене также отметила важность регионального решения о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.