Министр обороны в Гааге: НАТО должно договориться хотя бы о 3% ВВП на оборону

Во время своего визита в Гаагу Шакалене также приняла участие в панельной дискуссии The politics of the Baltic Defence Line and NATO’s defence posture. В ходе нее министр представила планы по укреплению обороноспособности Литвы, подчеркнула необходимость усиления переговорной позиции Украины посредством совместных усилий по укреплению украинской оборонной промышленности и оперативного оказания поддержки оружием, а также подчеркнула важность общих региональных принципов защиты границ и сильных стратегических сигналов врагу.