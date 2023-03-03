Жители, получившие компенсацию за отопление: механизм действует и помогает экономить

Воспользовались компенсациями обоих этапов

Паулюс, работающий в сфере ИТ, интересуется энергетикой, поскольку как говорит сам, речь идет о личных финансах, поэтому найти решение в этой сфере, важно каждому владельцу недвижимости.

"В семье у нас есть два объекта недвижимости – квартира и дом. Компенсацию мы получили за электричество, которое используем в доме. В квартире фиксированная цена пока ниже 28 центов. Но с домом все иначе, поскольку договор был заключен в начале кризиса. Мы успешно воспользовались компенсациями,но знали, что время действия компенсации ограничено, поэтому следим за предложениями", – pasсказал , которые тоже воспользовались компенсацией.

О компенсации цен на электричество для всех в Литве упомянул и житель вильнюсского микрорайона Шнипишкес Мантас. По его словам, это показывает заботу государства о жителях.

"Хорошо, что есть возможность воспользоваться такой компенсацией без дополнительных усилий. Созданный механизм действует и помогает экономить, поскольку сумма получается немаленькая. Например, в прошлом месяце нам компенсировали 23 евро. Если все сложить, компенсации получаются немалые. Когда у тебя семья и четыре комнаты, это чувствует", – сказал он.

В бюджете на 2023 г. – больше инвестиций в энергетическую независимость

В 2023 г. в государственном бюджете на смягчение цен на энергоресурсы для жителей и бизнеса выделили 1,83 млрд. евро. Государство компенсирует жителям высокие цены на электричество и газ. На это выделено 714 млн. евро и еще почти 56 млн. евро выделили на компенсацию НДС за центральное отопление.

В 2023 г. в госбюджете также предусмотрены средства на инвестиции в энергетическую самостоятельность, повышение генераций и реновацию энергетически неэффективных жилых домов. На инвестиции в течение трех лет в бюджете выделили больше 1,4 млрд. евро, на них планируют реновировать 4488 зданий, на это выделят 296 млн. евро и средства плана "Литва нового поколения", а также средства бюджета.

В течение трех лет планируется осуществить поставленные цели и обеспечить мощности в 1 ГВт с помощью солнечных электростанций. На это выделят 1,1 млрд. евро. Предусмотренные инвестиции гарантируют необходимую генерацию в 340 МВт чистой энергии и небольшие счета для людей, 600 МВт – для бизнеса, путем инвестиций в производящие парки и установку солнечных электростанций на крышах компаний, 100 МВт – для муниципалитетов и 30 МВт – для государственных учреждений, чтобы уменьшились расходы государства.

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Сейчас госбюджет состоит из чуть больше 18,6 млрд. евро. Знаете ли вы, как поделить этот пирог: кому дадите кусок побольше, а кому - поменьше?

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