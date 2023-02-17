В новом приложении www.sudeliokbiudzeta.lt вы уже сейчас можете составить свою версию бюджета и сравнить его с государственным бюджетом. Если вы сделаете это до 20 февраля, то сможете выиграть ценные призы: беспроводные наушники Apple AirPods и 3 внешних аккумулятора.

Молодая семья убеждена – родителям созданы хорошие условия

Ева и Симонас воспитывают двоих детей – дочь, которая пошла в школу, и детсадовца сына. Третий ребенок в семье должен появиться в ближайшее время.

Часто финансы бывают вызовом для воспитывающих детей родителей, однако молодые супруги довольны нынешней системой. Семья раньше жила в Дании, поэтому она знает, как действует система в других странах. Супруги уверены – в Литве созданы хорошие условия для семей с детьми.

"В Дании отпуск по уходу за детьми в два раза короче, чем в Литве. Вообще немного стран, в которых молодым родителям позволяют выбирать отпуск по уходу за детьми на 24 месяца. Естественно, что государство не может платить пособие размером в 100% бывшей зарплаты в течение такого длительного времени, поэтому недовольство небольшими выплатами нам кажется странным. Единственное, что можно обсудить - это повышение потолка выплат, ведь для матерей, которые до рождения детей получали большую зарплату, такие перемены могут быть болезненными", – сказал Симонас.

Ева порадовалась тому, что сейчас находящимся в отпуске по уходу за ребенком родителям разрешают работать. Это, по словам собеседницы, помогает матерям не отрываться от рынка труда, искать новые направления и перспективы.

"Я знаю несколько мам, которые создали свой бизнес, когда дома присматривали за детьми. Очень хорошо, что мамы, работающие по бизнес-удостоверению, могут легче сочетать материнство и карьеру", – сказала Ева.

Мнения по бюджету разошлись

Когда Еве и Симонасу предложили попробовать запланировать бюджет с помощью приложения www.sudeliokbiudzeta.lt и, они согласились, но уже на первых шагах возникли трудности – мнения супругов разделились.

"Я считаю, что главная обязанность государства - обеспечить благосостояние жителей, поэтому я больше концентрируюсь на социальной сфере и занятости. Эта сфера должна получить самое большое финансирование", – сказала Ева.

Она считает, что надо больше средств выделить на повышение занятости, а вот выплаты и пособия, по ее мнению, приносят больше вреда, чем пользы.

На вопрос, согласен ли он с мнением жены, Симонас заметил: он также против повышения выплат и пособий, но не думает, что их снижение решит проблемы, а вот повышение инвестиций в занятость на самом деле в долгосрочной перспективе даст хороший результат.

"Когда Ева говорила о снижении выплат, она, скорее всего, имела в виду пособие по безработице. Я думаю, мы часто стереотипно оцениваем долгосрочных безработных. Думать, что люди не работают только потому, что получают социальную помощь - неверно, ведь в числе получателей помощи есть и инвалиды, люди, ухаживающие за родственниками. Выплаты таким людям я бы увеличил. Как верно заметила Ева, приоритетом государства должно быть повышение благосостояния жителей", – сказал Симонас.

Несмотря на то, что мнение супругов в вопросе выплат разделилось, молодая пара была единодушна в вопросе финансирования здравоохранения. Они считают, что эта сфера естественным образом требует немалого количества средств, но надо менять отношение жителей и формировать новые привычки.

"Тут я хочу вспомнить Данию, где, по моему мнению, созданы отличные условия для ведения здорового образа жизни. Например, наверное, у каждого датчанина есть велосипед – не важно, сколько ему лет - 10 или 70. Чем лучше условия для повышения активности жителей, тем меньше денег потребуется на систему здравоохранения. Конечно, на такие перемены потребуется не один год, возможно, десятилетия, но это должно быть целью – создание лучшего будущего для всех нас", – сказал Симонас.

Составьте свой бюджет

В бюджете Литвы на 2023 год - 15,5 млрд. евро. Как вы разделили бы такой "пирог": на что вы выделите больше средств, а на что - меньше?

В приложении http://www.sudeliokbiudzeta.lt запланируйте свою версию бюджета, а если сделаете это до 20 февраля, можете выиграть беспроводные наушники Apple AirPods или внешние аккумуляторы.