На последние выходные лета – в Палангу: эксперименты, купание и мастер-классы

"В этом городе масса развлечений как для взрослых, так и для детей. И даже если погода не радует и побродить по морю не получается, в Паланге не будет скучно. Поэтому очень рекомендую приехать сюда в последние выходные лета, развлечься и с улыбкой подготовиться к осени. Ведь хорошо отдохнувшие дети с большим желанием будут учиться", – убеждена директор Палангского центра информации для туристов Раса Кмитене.
Она рассказала о самых привлекательных местах, которые стоит посетить в Паланге. Это детские площадки, музеи, бассейн и много других развлечений, которые понравятся каждому ребенку. А наверное никто не будет оспаривать, что, когда счастливы дети – счастливые и родители!
Парки для детей – единственные в своем роде в Литве
Количество развлечений в Паланге может вскружить голову. Однако, перед тем как отправиться в поход, можно составить список наиболее стоящих развлечений.
Например, Кмитене рекомендует посетить изумитеьные бесплатные парки курорта.
На перекрестке аллеи Наглиса и ул. Шермукшню (ул. Шермукшню, 1) находится парк детских развлечений. Он очень большой и занятие себе здесь найдут дети всех возрастов. Здесь есть разные лазалки, горки, качели и карусели.
Вся территория этого парка огорожена, поэтому родители могут быть спокойны - дети не потеряются.
Знаете ли вы, что в Паланге есть уникальный парк Сказок? Он находится на ул. С.Дауканто, 24A и занимает территорию почти в 2 га. А сказки здесь можно не только "увидеть", но и услышать! В парке много говорящих скульптур – жмешь кнопку и слушаешь литовские народные сказки. Сказки можно слушать на литовском и на английском языке.
Ну, а если вы хотите погулять в тишине и насладиться покоем – сходите в парк Бирутес на ул. Витауто, 15. Каждую субботу в 18.30 ч. в ротонде парка играет Палангский оркестр духовых инструментов. Концерт бесплатные.
Гордость Паланги – Музей янтаря
Бегать и прыгать весело, но грех не посетить палангский Музей янтаря. В последнее воскресенье августа посещение этого музея, к тому же, будет бесплатным.
"Вы думаете, что детей музеи не интересуют? Ошибаетесь, в этом можно убедиться в ближайшие выходные. В последнее воскресенье месяца вход во многие музеи бывает бесплатным. Это касается и единственного в Литве Музея янтаря, находящегося в Паланге", – рассказала Кмитене.
Музей янтаря находится по адресу ул. Витауто, 17. Это настоящая визитная карточка взморья. Музей понравится каждому ребенку, а также родителям, которые, возможно, бывали здесь не раз. Вернуться сюда хочется всегда – ведь он находится в красивом дворце графа Феликса Тышкевича.
В экспозиции музея больше 30 000 экспонатов. Внимание привлекают больше 70 уникальных кусков янтаря. Самый большой из них – "Солнечный камень", весом больше 3,5 кг. На цокольном этаже музея есть помещение для детей. Под "янтарным" деревом дети могут раскрасить книжку о янтаре, поиграть в игру "Путь янтаря".
Уникальным музей, который понравится детям
В музеях можно узнать много нового, чему-то научиться. Например, каждому ребенку понравится Музей собак на ул. Тайкос. Это частная коллекция сувенирных скульптур собак, в ней больше 6000 экспонатов из 40 стран мира. Это единственный такой музей в странах Балтии.
В музее также можно увидеть выставку работ художника Витаутаса Кусаса - картин, других произведений искусства.
Для тех, кому интересна история – необычные музеи
Если вы хотите провести день насыщенно, посетите Музей Паланги на аллее Бирутес, 34A. Музей находится в одной из самых красивых палангских вилл. В четырех залах музея рассказывается история Паланги.
В музее есть археологические экспонаты, документы, фотографии, карты, разные вещи, даже частные коллекции, много аудиовизуальных материалов. Детям понравятся зеркальные комнаты, ветровой орган и возможность сделать историческое фото.
Еще один необычный музей, который понравится и детям, находится на ул. С.Дауканто, 16. Это дом-музей Антанаса Мончиса. Здесь все экспонаты можно трогать руками. На первом этаже музея действует выставочный зал со сменяющимися экспозициями.
С детьми постарше, которым интересна история, стоит посетить музей ссылок и сопротивления на ул. Й.Басанавичюса, 21. В нем найдете много интересной информации об этом значимом для истории страны периоде. Правда, музей этот работает всего два часа в день - с 16 до 18 ч.
В Паланге есть и янтарная мастерская
На ул. С.Даряус ир С.Гирено, 27А, находится центр традиционных ремесел- янтарная мастерская, сюда стоит зайти с детьми.
"В этой галерее можно полюбоваться изделиями литовских мастеров из стекла, дерева, льна, керамики и янтаря. Можно увидеть картины, купить сувениры. Интересно, что здесь все время проводят интересные мастер-классы – можно много узнать о свойствах янтаря, осмотреть станки для обработки янтаря, как старинные, так и современные, увидеть, как профессионалы создают янтарные украшения", – сказала Кмитене.
Она заметила, что в мастерской и сами посетители могут попробовать сами создать янтарное украшение или сувениры.
Интерактивный киносеанс 3Д
Если вы приедете в Палангу в пятницу, 25 августа, стоит запланировать поход в кино. Но мы не предлагаем идти в кинотеатр. Полезнее было бы отправиться в Палангский центр информации для туристов, на ул. Витауто, 94. Здесь по четвергам и пятницам с 16 ч. проходят бесплатные сеансы "Истории Паланги" в формате 3Д.
"Это анимационный фильм в формате 3Д, в котором рассказано о важных для истории Паланги моментах: старой Паланге и Швянтои, курорте времен графов Тышкевичей, советской и современной Паланге", – сказала Кмитене.
Продолжительность сеанса – 21 минута.
Какое лето без купания? Выход есть даже на случай похолодания
Конечно, летом детям больше всего нравится купаться. Но если осеннее похолодание придет раньше времени, не стоит огорчаться. В выходные стоит посетить бассейн на ул. Кретингос, 23.
В нем много развлечений для взрослых и детей. Это большое многофункциональное пространство с бассейном, оздоровительным центром и банями. В бассейне и SPA-зоне одновременно может находиться до 25 0 человек.
Для любителей трюков и иллюзий – уникальный дом
Кмитене рассказала и о доме иллюзий, который можно посетить в Паланге.
"Здесь есть много интерактивных и уникальных экспонатов, разных развлечений. Детям здесь очень нравится – ведь это зона развлечений и возможность сделать интересные снимки, поделиться ими в социальных сетях с друзьями", – сказала собеседница.
Она заметила, что здесь можно узнать много нового – увидеть, как из лимона производят электричество, сделать плавающую медузу и забрать ее домой. Детям, которым нравится экспериментировать, здесь наверняка понравится.
Для любителей музыки и танцев
На перекрестке ул. Юратес и Витауто есть музыкальный фонтан – один из самых привлекательных в стране. К нему стоит сходить с детьми во время отдыха в Паланге. Этот фонтан радует горожан и туристов музыкой, светом и танцем струй воды. Интересно, что все желающие могут с помощью смс-сообщения заказать одну из мелодий, представленных в списке.
Место для любителей активной деятельности
Наверное, трудно найти ребенка, который не захотел бы сходить в Палангский летний парк. Он приятно удивляет не только своим размером, но и разнообразием услуг. Здесь есть батуты, полосы препятствий, мини-гольф, услуги аренды велосипедов и веломобилей. Все это вы найдете в одном месте.