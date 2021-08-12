Дорога сказок и веселых развлечений среди 1000 озер Саймы в Финляндии

Наедине с природой

Сайма – самое большое финское озеро, а вернее сказать система озер, которую дополняет лабиринт из больших и малых островов, рек и еще десятка небольших водоемов. Все эти были природные сокровища были образованы миллионы лет назад, а сегодня бережно сохраняются. Экология – важнейшие направление в туризме Финляндии, и это приносит свои результаты. В этом году один из красивейших городов региона Сайма – Лаппеенранта получил звание самого зеленого города Европы с населением менее 100 000 жителей.

© Visit Saimaa

Что это значит для туристов? Чистый воздух, прозрачную воду и все то, что может подарить нам природа. И что немаловажно за всем этим не придется лететь на другой конец света. Регулярные рейсы из Вильнюса до Хельсинки осуществляются ежедневно, а для тех, кто привык путешествовать на автомобиле удобнее всего будет воспользоваться паромом, отправляющимся из порта Таллина.

Где остановиться?

Край тысячи озер – называют регион Сайма. Бескрайняя водная гладь, скалистые берега и зеленый лес делают это место отличным местом для отдыха в любое время года. Вынужденную паузу, вызванную пандемией, туристическая отрасль Саймы использовала с пользой, создав комфортные и безопасные условия для отдыха в любое время года. Неважно в какую часть региона вы отправитесь Лаппеенранта и Иматра, Миккели, Савонлинна или Варкаус – повсюду вы сможете найти интересный досуг и комфортный вариант размещения.

© goSaimaa

Самые популярные финские «отели» – коттеджи. Они отлично подойдут как для большой компании – в комплексе WoodDream в Тайпалсаари с комфортом разместится даже несколько семей. Так и для более узкого круга – коттеджи Okkola на острове Ниинисаари или Reponen в 40 км от города Миккели то, что нужно, чтобы набраться сил вдали от всех. Все коттеджи, включая уютные Tapion Huvilat, Maamiehen Majat, Saimaa Gardens, Saimaa Lakeside, Askon ja Maijan Maatilamajoitus, Karhunpesä, Kiiverin lomamökit, Savitaipale оснащены всем необходимым и оборудованы кухней, а во многих даже есть собственная сауна.

Сайма с радостью принимает и тех, кто не мыслит свой отпуск без палатки и запаха костра. В кемпингах Papinniemi в местечке Уукуниеми под Париккалой и Lappeenranta неподалеку от центра города предоставляют подобный сервис в полном объеме: небольшие стоянки на несколько машин, а также большие комплексы и площадки для автодомов со всеми необходимыми коммуникациями.

Однако Сайма богата не только природными чудесами. Ценителям истории будет на что взглянуть. Старинные усадьбы Punkaharju, Tertin Manor, Kyyhkyla, Lomamokkila, Hotelli Rakuuna были бережно восстановлены и переделаны под небольшие отели, где не встретишь ни одного одинакового номера.

Обратить внимание стоит не только на интерьер. В прошлом году рестораны отелей Punkaharju, Tertin Kartano, а также Sahanlahti и первый в стране чайный дом TeaHouse of Wehmais получили знак Hungry for Finland – финского гида Мишлен. Кухня каждого из этих заведений ориентирована на локальные продукты: мясо от финских фермеров, травы, ягоды и грибы из соседнего леса и свежевыловленная рыба. Этой же концепции придерживается и ресторан Upseerikerho в Лаппеенранте, сохраняющий свои традиции с 1890 года.

Рыба моей мечты

А если захотите самостоятельно поймать себе ужин – лучшего места, чем Сайма не найти. Сюда приезжают за форелью, щукой, окунем, лещом, плотвой или сигом. Ловить рыбу можно на обычную поплавочную удочку можно во всех муниципальных водоемах, в других случаях потребуется лицензия, но оформить ее не составит труда. Реки, протоки, озера с чистейшей водой и бурлящие пороги создают идеальные условия, а хороший клев обеспечен как бывалым мастерам, так новичкам. Кстати, женщины справляются с удочкой не хуже представителей сильного пола.

© goSaimaa /Mikko Nikkinen

Для тех, кто предпочитает думать лишь об улове, не отвлекаясь на детали есть рыболовные туры, где участников обеспечивают всем необходимым от катера до снастей и даже предлагают варианты размещения. Одни из самых известных агентств в регионе Сайма — Saimaa Fishing Travels и LakelandGTE. А в рыболовном парке Vuoksen Kalastuspuisto есть даже условиях для копчения, чтобы вкусно приготовить пойманную рыбу.

Отдых всей семьей

Сайма традиционно считается отличным местом для семейного отдыха. Здесь найдется занятие для каждого вне зависимости от возраста и увлечений.

Пока одни пытаются поймать рыбу своей мечты, другие с удовольствием проводят время в аквапарках Imatran Kylpylä Spа и Cirque de Saimaa (Holiday Club Saimaa). Здесь есть, как зоны для тех, кто предпочитает неспешные спа-процедуры, так и горки, гидромассажи и многое другое.

Дети также с удовольствием проводят время в Angry birds Activity park, где на огромной площади собрано множество развлечений: горки, батуты, сухие бассейны и многое другое.

Устали от активного отдыха? На Сайме в прямом смысле можно плыть по течению. Tuplakasi Action организует флоатинг в специальных гидроскостюмах, которые не пропускают холод и воду, благодаря чему купание возможно в любое время года. Вы ложитесь на водную гладь и плывете по течению Вуоксы, наслаждаясь расслабленным состоянием под ненавязчивым, но бдительным присмотром инструктора. Помимо флоатинга Tuplakasi Action дает в аренду электрические велосипеды и организует множество других развлечений.

© goSaimaa

Любоваться природными красотами Саймы лучше всего во время прогулок. Разнообразные пешие проложены по самым живописным местам региона. Среди них есть, как комфортные прогулочные варианты, так и более сложные трекинговые трассы. В каждом из муниципалитетов можно взять в аренду велосипед, лодку и отправить самостоятельно исследовать территорию. О том на чем можно сплавляться по рекам и озерам расскажут на водной базе Canoe Camp Laajalahti, которая находится на острове Луукколансаари.

На Сайме даже есть настоящая «Дорога сказок». Открывается она самым пытливым (поверните от Иматры в небольшую деревеньку Яппилянниеми) и только в теплое время года. Скульптуры, герои фольклора и удивительной формы сооружения то и дело возникают по обеим сторонам дороги. Все это каждый год создают художники совместно с местными жителями, а в самое деревне открывается ремесленная лавка, где продают причудливые предметы ручной работы.

В теплое время обязательно выделите время, чтобы полюбоваться на водопад Иматранкоски в городе Иматра. Ежедневно в летний период шлюзы гидроэлектростанции открываются и тонны в одно в одно мгновение устремляются в каньон, превращая его в бурную реку.

© goSaimaa /Mikko Nikkinen

Завораживающее зрелище! Раскинувшийся по берегам каньона парк-заповедник Kruununpuisto, в переводе с финского означает «Парк короны», отличное место для неспешных прогулок в любую погоду. Узнать более подробно об этих и других местах региона Лаппеенранта и Иматра можно на сайте Go Saimaa, а о Миккели, Савонлинна и Варкаус – на сайте Visit Saimaa.

Вам не придется думать о том, как накормить разыгравшуюся не на шутку ребятню. В большинстве ресторанов региона Сайма есть детское меню. Подростки наверняка оценят бургеры в ресторане Harjun Portti, работающем при одноименном курорте. И не забудьте про знаменитый фастфуд на рыночной площади в Лаппеенранте. «Ветю» и «Атоми» — это беляши, заправленные ветчиной или вареным яйцом, которые впервые начали продавать в 1960-х годах. Кстати, рецепт теста до сих пор хранится в секрете.

Бургеры из бизона и многие другие интересные блюда готовят в ресторане при лавке фермерских продуктов Iloisen Pässin Maalaispuoti в Париккале.

Не забудьте включить в свой маршрут – средневековый замок Олавинлинна в городе Савонлинна, в котором одинаково интересно будет детям и взрослым, а после выхода из крепостных стен непременно загляните в Café-Restaurant & Hotel Saima в Старом городе.

© Visit Saimaa

Узнать больше о природе региона Сайма, его флоре и фауне можно во время увлекательной экскурсии в научно-выставочном центре Saimaarium, который находится в историческом здании на территории крепости Лаппеенранты, колоритного города, где можно и нужно отдыхать и в городской черте в комфортабельном отеле Сокос Отель Лаппее.

Местный колорит

На Сайме находится одна из самых северных виноделен — Оллинмяки (Ollinmaenviinitila). С 1920 года здесь производили соки, а в 90-е стали делать вина, ликеры и другие алкогольные напитки. Все они исключительно из финских продуктов, поэтому годятся также, как отличные сувениры из Саймы.

Еще один местный исключительный продукт – черная икра. С 2007 году компания Carelian Caviar Oy начала заниматься разведением осетровых рыб и производством икры в городе Варкаус и за короткое время достигла огромных успехов.

© Visit Saimaa

Местные жители обязательно порекомендуют вам зайти в ресторан Kippurasarvi в городке Леми в 25 км Лаппеенранты, чтобы попробовать одно единственное блюдо – сяря. Красный картофель, баранину и пряности тушат в специальном деревянном корыте в течение 9 часов, благодаря чему добиваются необычайного вкуса!

© goSaimaa/Säräpirtti Kippurasarvi/Mikko Nikkinen

За блюдами национальной карельской кухни отправляйтесь в ресторан Karelian Gourmet в Иматре. Приятно провести время за вкусным ужином и бокалом вина в Лаппеенранте можно в ресторанах Wanha Makasiini, VENN, Kehruuhuone, а за лучшим в городе кофе отправляйтесь на Satamatie 6 в кофейню с таким же названием.

Обратите внимание, что некоторые из ресторанов работают только в летнее время года. Например, Niinipuu, где гостеприимная хозяйка и одновременно владелица коттеджей Okkola, Паула Оккола сама встречает посетителей и готовит лучшие пирожки с грибами.

Поддать жару

Сауна в Финляндии – национальное хобби и главная туристическая достопримечательность Саймы. Пожалуй, самый необычный ее вариант – плавучая сауна, которая регулярно отправляется от пристани Лаппеенранты. Она расположена на надежном пароме, поэтому вы одновременно можете совместить парение и небольшую водную экскурсию, а уж о том, как приятно разгоряченным окунуться в прохладные воды Саймы даже рассказывать не стоит, нужно пробовать!

© Visit Saimaa

В комплексе «Мир саун» (Holiday Club Saimaa) в Иматре можно сразу попробовать несколько видов самых популярных из них, а если захочется особых ощущений обязательно посетите традиционную баню по-черному, как в Sahanlahti Resort, Järvisydän или в Hugon Huvilat (откроется в сентябре). Кроме того, почти всегда посещение сауны включено в стоимость коттеджей.

Запоминающийся отдых для всей семьи и самые яркие впечатления об отпуске не заставят себя ждать. На Сайме можно пожалеть лишь об одном, что время летит намного быстрее, чем хочется.

https://www.visitsaimaa.fi/ru/

https://www.gosaimaa.com/ru