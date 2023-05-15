Вы выбираете средства для чистки с запахом? Они могут нанести вред здоровью ваших домочадцев

В качественной бытовой химии практически никогда не бывает дополнительных запахов. Разные ароматы добавляют обычно в продукты массового использования и в дешевые продукты. Одни производители пользуются этой стратегией, чтобы выделиться, другие – пытаются замаскировать запах и состав продукта.

Хороший аромат скрывает опасные для здоровья людей и окружающей среды вещества

Для большинства покупателей цена остается одним из основных критериев. Поэтому производители, чтобы угодить потребителям, всеми силами стараются снизить себестоимость товаров, используют самое дешевое сырье, отвечающее минимальным требованиям. Эти вещества отлично выполняют свою функцию, но представляют опасность для здоровья людей и окружающей среды.

Одно из таких веществ - хлор. Хлор – это едкое химическое вещество, которое помогает удалить загрязнения, но он выделяет резкий, специфический запах. Чтобы продукт привлекал покупателей не только своими особенностями, но и своими качествами, запах хлора маскируют ароматами. Приятный запах не только подкупает покупателей, но и создает иллюзию продукта высокого качества.

"В безопасных химических средствах вместо синтетических запахов используют эфирные масла, гидрокарбонат натрия, лимонную кислоту и другие натуральные добавки, которые действуют также эффективно, и при этом не вредят окружающей среде и здоровью людей", – сказала представитель магазина экотоваров Urban Earth Lovers Рита Баянаускене.

Запахи, которые вредят здоровью

В средствах бытовой химии чаще всего используют очень стойкие запахи, которые долго держатся даже в проветриваемых помещениях. При регулярном использовании таких продуктов, их запах въедается в мебель и другие поверхности.

Если вы страдаете мигренями, аллергией или определенными хроническими заболеваниями, этот аромат может быть сильным раздражителем. Постоянный резкий запах может влиять не только на психологическое, но и на физическое здоровье людей, вызывать хроническую головную боль, тошноту, насморк, покраснение глаз или слезотечение.

В большинстве случаев эти симптомы исчезают после замены агрессивной бытовой химии на безопасную, без запаха, и выветривания помещения.

Альтернатива для тех, кто думает о природе и своем здоровье

Приятный запах продукта порой может ввести в заблуждение. Однако даже роскошные запахи не отражают качество продуктов.

"При выборе бытовой химии надо оценивать не дизайн упаковки и запах, а состав. В безопасных чистящих средствах обычно нет красителей, парабенов, фосфатов, гликолевых эфиров, фталатов, изотиазолинона и др. Также надо следить за официальным обозначением продукта. Продукты с официальным экологическим обозначением приносят меньше вреда людям и природа", – сказала Буянаускене.

Рекомендуется выбирать те чистящие средства, в составе которых нет дополнительных запахов. Если состав качественный, то в продукте нет агрессивных веществ, при использовании не останется никакого запаха химии.

Приятного запаха в доме можно добиться с помощью специальных средств или живых цветов. Этим правилом надо руководствоваться при выборе моющих средств и стиральных порошков. Даже если человек нечувствителен к запахам, постельное белье рекомендуется стирать порошками без запаха. Если ночью в течение 8 часов вы будете вдыхать синтетический запах, это может сказаться на качестве сна и вызвать физические недомогания. Сильным раздражителем может также стать сочетание запаха одежды, постиранной с ароматным порошком, вкупе с запахом духов.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды, Агентством по управлениями проектами и финансируется на средства Европейского фонда регионального развития.