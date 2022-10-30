Найдено необычное решение

В Казлу Руде проживает в 100 раз меньше жителей, чем в столице, но это не повод отказываться от отличных идей, способствующих устойчивому и здоровому образу жизни. С сентября этого года в городе действует система аренды электросамокатов.

Мэр Казлу Руды Мантас Варашка сказал, что осуществить эту идею побудило улучшение инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов и желание предоставить жителям возможность перемещаться устойчиво.

"В городе и за городом расширяется сеть пешеходных дорожек и велодорожек, поэтому мы решили привлечь платформу аренды самокатов. Когда мы узнали условия, поняли, что привлечением оператора мы не добьемся желаемой цели", – сказал мэр.

Отказываться от идеи городские власти не хотели, поэтому решили привлечь иную стратегию – объединить местных предпринимателей и туристический сектор. Казлу-рудский центр туризма и информации, а также владельцы нескольких АЗС и заведений общепита согласились стать операторами и бесплатно присматривать за электросамокатами – заряжать их, готовить к использованию, чинить. Так городу удалось сэкономить и привлечь поставщиков услуги в город с населением 5500 человек.

По словам Варашки, электросамокаты сразу же стали пользоваться популярностью - их используют для удобного перемещения и развлечения.

"Еще до осуществления идеи мы провели опрос среди жителей, увидели, что они заинтересованы в услуге. Нас удивило, что осуществленная идея привлекла немало туристов – в Казлу Руду стали приезжать жители из соседних населенных пунктов, чтобы покататься на самокатах и посетить туристические объекты", – радуется мэр.

Потенциал небольших городов

Жители, которые вместо автомобиля на бензине или дизельном топливе выбирают электросамокаты, снижают выбросы CO2 в атмосферу. Согласно подсчетам, только за первые полгода в Литве благодаря использованию электросамокатов вместо машин, в атмосферу попало на 250 тонн CO2 меньше (если речь идет о машинах на бензине) или 275 тонн CO2 (если она на дизеле).

Интересно, что в рейтинге устойчивости компаний, предоставляющих услугу аренды электросамокатов и услуги энергетики, в котором указано снижение СО2, лидируют не крупные, а небольшие города Литвы.

Глава одной из компаний, предоставляющей услуги аренды самокатов, Андрюс Пацявичюс сказал: "видно, что жители нашей страны становятся сознательнее".

"Жители крупных городов могут использовать 5 способов передвижения без автомобиля, а в небольших городках эти возможности ограничены. Поэтому любая новая услуга, побуждающая устойчивое и удобное передвижение, принимается жителями позитивно", – сказал он.

По словам собеседника, с появлением услуги аренды самокатов, всем было интересно испытать ее, жители относились к этому как к развлечению. Но со временем больше людей открыли для себя практическую и экологическую пользу такой возможности.

"В городах воздух больше всего загрязняют именно автомобили, поэтому их замена альтернативными транспортными средствами, способствует созданию более чистого окружения. Конечно, электросамокат или электрический велосипед удовлетворяет только индивидуальные потребности человека, но и в других случаях есть альтернативы – такси, каршеринг. Поэтому важен комплексный подход", – сказал Пацявичюс.

Использование электросамокатов не только имеет смысл. Это помогает экономить деньги и время. Кроме того, мы меньше тратим на содержание машины, больше времени проводим на свежем воздухе, активно проводим время. В больших городах такой транспорт помогает избежать заторов, помогает быстрее добраться до цели, в небольших городках помогает быстрее преодолеть небольшое расстояние.