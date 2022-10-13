Что каждому в наше время важно знать о старых и новых домах, рассказывают эксперты.

В зданиях могут остаться частички асбеста

Представитель Национального центра общественного здравоохранения Ирена Тарашкявичене сказала, что чаще всего здоровью вредят стройматериалы, из которых построены старые дома.

"Сейчас строительство строго контролируют законы, однако в прошлом требования были не такими жесткими – можно было использовать запрещенные в наши дни стройматериалы. Например, когда-то для утепления труб и изоляции розеток использовали асбест, – поэтому в старых домах он еще может оставаться. То же самое и с крышами домов: шифер производили из того же асбеста", – сказала Тарашкявичене.

Пока асбест не трогают, его частицы не попадают в воздух, большой опасности нет, но при его разрезании, сверлении или других видах воздействия на него, его пыль представляет реальную опасность для людей: при вдыхании частиц может возникнуть асбестоз, мезотелиома или другие формы рака легких.

Отравление свинцом особенно опасно для детей

Физический износ здания – еще одна причина, по которой у жителей таких домов возникают проблемы со здоровьем.

"Это в основном связано с утратой сохранения тепла. Негерметичные окна, двери, стены, крыша естественным образом пропускают тепло. Из-за этого ухудшаются условия жизни, люди часто простужаются, появляется плесень. Плесень выделяет в окружающую среду вредные и опасные для здоровья вещества, становится причиной аллергии, головных болей, болезней легких, стоматита", – сказала Тарашкявичене.

По ее словам, риск и изношенность труб. В старых трубах часто находят свинец.

"Старые дырявые трубы - проблема: из-за них на стенах и потолках появляется плесень. Но еще опаснее - свинец, который в оные времена использовали в производстве труб, он опасен для здоровья. У нас нет информации о том, что в Литве есть дома с такими трубами, но можно предположить, что, например, в старых частях городов, где стоят старые дома, риск достаточно реальный", – сказала представитель НЦОЗ.

Если в старых трубах есть соединения свинца, то он попадает в организм человека с водой. Свинец наносит вред нервной системе, системе кровообращения, дыхания, пищеварения, мочеполовой системе и др.

Тарашкявичене предупреждает - при отравлении свинцом появляются язвы на коже, деснах, слизистой, может наблюдаться поражение нервной системы, у взрослых свинец часто вызывает хронические болезни почек. Отравление свинцом особенно опасно для детей.

Важен правильный присмотр

Тарашкявичене заметила, что нельзя утверждать, что все старые здания опасны для здоровья.

"Ухоженный дом на самом деле не таит в себе какие-то опасности, все зависит от сознательности его жителей, от того, на сколько они заботятся о своем здоровье и окружающей среде. В наше время реновируют и старые дома, люди обновляют свои дома, меняют старые материалы на новые, так они берегут не только свое здоровье, но и окружающую среду и будущие поколения", – сказала представитель НЦОЗ.

Директор компании, развивающей инновационные проекты недвижимости. Томас Никитинас сказал, что перед покупкой или арендой старого жилья надо поинтересоваться, какие материалы использовались для его строительства.

"Чаще всего информацию можно найти в кадастровых делах. В них есть планы, информация о фундаменте, стенах, перекрытиях, отделочных материалах, годе начала и окончания строительства, реконструкции, ремонтах. Часть информации есть и в реестре недвижимости, надо только искать", – сказал Никитинас.

Новые здания – гарант устойчивости и безопасности

В наше время здания не похожи на дома, построенные 50 и больше лет назад. Чтобы они отвечали всем требованиям, в ходе строительства соблюдают установленные правила.

"Основные правила есть в строительном техническом регламенте, законе о строительстве. Современные технические и технологические возможности, большой выбор материалов создают условия для свободного и безопасного строительства. Перед архитектором стоит ответственная задача: отвечать требованиям заказчика, обеспечить решения, благоприятные для окружающей среды, функциональность зданий, технический регламент. Главное – не нарушать интересы в сфере охраны окружающей среды. Например, необдуманная ориентация здания, связанная с освещением, может влиять как на физическое, так и на эмоциональное состояние здоровья жителей", – сказал Никитинас.

Высокий энергетический уровень – еще одна особенность современного здания.

"Цель эффективного энергетического уровня – снижение использования энергии. Сейчас сертификат энергетического уровня, в котором указан класс, обязателен для всех новых зданий – он позволяет узнать, сколько энергии конкретное здание потребляет в год. Чем выше класс, тем более экономное здание, тем дешевле его содержание, тем оно дружелюбнее для природы", – сказал Никитинас.

Покупатели хотят жить в дружественных по отношению к природе зданиях

Никитинас сказал, что требования к новым зданиям диктуют не только законы, но и покупатели.

"Эта тенденция становится все более явной: устойчивые решения люди принимают, не только сортируя отходы или снижая потребление, они хотят жить в экологических домах. В основе этого требования лежит и экономический аспект – устойчивое здание дольше не утратит свою ценность. Поэтому в домах устанавливают геотермальное отопление, солнечные батареи, а в будущем дома будут строить из натуральных материалов, в основном из древесины", – сказал Никитинас.

Наилучший пример устойчивой недвижимости, по словам Никитинаса, это "зеленые" здания. Их популярность заметна во всем мире, не исключение и Литва – устойчивость зданий важно для рынка в нашей стране. Лучше всего развиты в этом смысле - административные здания.

"Это энергетически эффективные здания, создающие здоровое окружение, рационально использующие природные ресурсы. В ходе проектирования "зеленых" зданий важен каждый шаг: начиная с выбора участка и заканчивая электрическими лампочками. Цель "зеленых" зданий – как можно меньше влиять на окружающую среду, поэтому их строят из экоматериалов, а для эксплуатации используют возобновляющиеся источники энергии", – сказал Никитинас.