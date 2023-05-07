Микропластик находят даже в крови человека: как он туда попадает, и на какие продукты надо обратить внимание

Его находят и в повседневных средствах гигиены

Как рассказала главная специалист отделения Гидрологических исследований Агентства охраны окружающей среды Лаура Лауцюте, микропластик – это частички пластика диаметром меньше 5 мм.

"Вследствие деятельности живых организмов, солнечный лучей, ветра, волн, влажности, температурных колебаний, солей и других веществ, находящихся в воде, большие пластиковые предметы распадаются на мелкие частички, создавая микропластик разного цвета, размера и форм. В эту категорию входят и "волокна" – маленькие ниточки от синтетической одежды, сетей и тросов.

Но есть и микропластик, который намеренно производят – эти частички используют в шинах, косметике, гигиенических товарах, например, в зубной пасте, скрабах, дезодорантах, лаке для ногтей, краске для волос, в моющих средствах", – сказала Лауцюте.

Кроме разбрасывания мусора, микропластик попадает в природу и через сточные воды, когда стирают синтетическую одежду, используют косметические средства, моющие средства с частичками микропластика.

"Фильтры не могут удержать микропластик, он слишком мелкий. Затем микропластик попадает в водоемы, почву, в организмы животных, а потом с пищей и напитками - в организм человека. Научные исследования показывают, что микропластик находят не только в водоемах, но и в водопроводе, в сахаре, в чае, меде, соли, рыбе, дарах моря, рисе, подсолнечном масле, вине, в других напитках", – сказала Лауцюте.

Может вызвать рак

Хотя микропластик очень мелкий, это не значит, что он наносит меньше вреда природе и здоровью человека. Напротив – из-за небольших размеров частички этого пластика легче попадают в природу и в организм человека.

"Небольшой размер делает микропластик доступнее: его находят на всех трофических уровнях, начиная с зоопланктона, беспозвоночных, и заканчивая рыбами, птицами и морскими млекопитающими. Новейшие исследования показали, что частички микропластика есть даже в крови человека, в плаценте и легких, это доказывает, что частички настолько малы, что их можно вдыхать", – сказала Лауцюте.

В ходе производства пластика используют разные добавки, например, стабилизаторы, пигменты, химические вещества для придания прочности, прозрачности и т.д.

"Самые опасные из них: бисфенол A, фталаты, бромированные антипирены, полибромированные бифенилы, гексабромциклододеканы. Это токсичные вещества, которые наносят вред репродукционной и неврологической системам животных и людей, вызывают мутации и онкологические заболевания. Однако на сегодняшний день было проведено немного исследований с людьми в этой сфере, поэтому оценить реальный масштаб влияния сложно", – заметила специалист.

Кто виновен в том, что микропластик стал "естественной" частью природы? По словам собеседницы, большая часть ответственности лежит на нас самих.

"80–85% всего мусора в морях и океанах - пластик, который произвел и выбросил ни кто иной, как человек. Мы не можем представить свою жизнь без пластика", – заметила Лауцюте.

Борьба с микропластиком

Агентство охраны окружающей среды вместе с Клайпедским университетом осуществляет финансируемый Норвегией проект - исследовали загрязнение Балтийского моря и Куршского залива мусором, включая микропластик. Лауцюте рассказала, что во время осуществления проекта исследовали 651 образец и во всех обнаружили микропластик.

"Окончательные результаты исследования появятся в мае, но можно указать основные данные: в водах Куршского залива количество микромусора составляет – 6,57 шт/л, в Балтийском море – 13,53 шт/л. В отложениях на дне количество микромусора меньше: в заливе – 0,06 шт/г, в море – 0,05 шт/г. Из всего микромусора 97% - волокна. Также брали образцы в 6 очистительных сооружениях для сточных вод на входе и на выходе. Выяснилось, что эти сооружения очищают до 97% микромусора", – сказала собеседница.

Ответственные страны, включая Литву, разными способами борются с микропластиком. Принимают законы и контролируют использование пластика, например, осуществляют стратегию пластика ЕС, которая дает результаты – с рынка убрали одноразовые пластиковые изделия (соломки, пластиковые приборы и т.д.). Много внимания уделяют вторичному использованию пластика – в этом Литва пример для многих страмън.

"У нас эффективно работает система автоматов по приему тары, мы можем гордиться ею. Также есть ограничения по использованию микропластика в косметике и гигиенических продуктах, в синтетических спортивных покрытиях, их заменяют безвредной альтернативой.

Не надо забывать, что потенциальное средство снижения загрязнений – обязательное обозначение, свидетельствующее о том, что в составе есть пластик, на упаковках указан способ их утилизации и т.д.", – рассказала Лауцюте.

По ее мнению, самый реальный способ борьбы с загрязнением - просвещение общества и его информирование – чем больше люди будут знать, тем сознательнее станут.

"Основные правила – снижение потребления, вторичное использование вещей, сортировка. Важно использовать альтернативу пластика, например, многоразовые пакеты, не мусорить и не позволять мусорить другим. Нельзя идти на поводу у "быстрой моды", лучше выбирать одежду из качественных, прочных тканей. Важно как можно чаще пользоваться общественным транспортом, другими альтернативами автомобилей. Наконец – говорить об этом с другими людьми", – заметила Лауцюте.

Перед тем как купить косметику или гигиенические средства, важно почитать информацию на упаковках.

"Если вы видите такие надписи, как polyethylene, acrylate copolymer, polypropylene, polymethyl methacrylate, nylon, polyurethane, значит, при производстве используется микропластик. К сожалению, все добавки перечислить невозможно, их сотни, но при выборе косметики и гигиенических средств надо обращать внимание на обозначения на упаковках, например, plastic free", – советует Лауцюте.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды, Агентством по управлениями проектами и финансируется на средства Европейского фонда регионального развития.