С ущербом, который природе наносят полезные ископаемые, используемые для отопления, борются многие страны, однако методы борьбы используют разные. Один из самых жестких примеров – Краков (Польша), где запрещено использование твердого топлива, а живущие за городом могут использовать природные ископаемые для отопления, если у них установлены разрешенные службами отопительные системы.

Литва выбрала более либеральный путь, она пытается апеллировать к сознательности жителей и воспитывать чувство ответственности. С 2019 г. Агентство по управлению проектами в сфере окружающей среды (АУПСОС) при Министерстве охраны окружающей среды призывает всех жителей подавать заявки на получение компенсаций для замены старых, загрязняющих окружающую среду отопительных систем.

"Мы все явно увидели, что при отоплении жилья твердым топливом страдает не только окружающая среда, но и наш кошелек. Я приветствую решение всех людей, которые улучшают условия в доме с помощью государственных выплат. Государству это выгодно для наискорейшего осуществления целей по охране климата", – сказал министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас.

В этом году жители два раза могли подавать заявки на получение компенсации. Общий бюджет субсидий составлял 6 млн. евро, однако поступили заявки на 8,5 млн. евро, поэтому из программы глобального потепления хотят перевести еще 2,5 млн. евро для подавших заявки жителей и 2 млн. – на новые заявки.

С 1 сентября по 31 декабря 2021 г. подавать заявки на замену систем отопления, работающих на твердом топливе, приглашают людей, получающих социальную помощь. Им компенсируют большую часть расходов.

Ущерб природе и человеку

Во время отопительного сезона больше всего окружающую среду загрязняют бытовые котлы и печки, работающие на твердом топливе – дровах, каменном угле и торфе, особенно если эти системы отопления технологически изношенные и за ними плохо присматривают (не чистят). По данным Министерства охраны окружающей среды, каждое 10-е домашнее хозяйство в Литве использует для отопления самое вредное для окружающей среды топливо – каменный уголь. Каменный уголь гораздо дешевле дров и газа, однако надо задуматься о том, сколько такое решение стоит для здоровья людей и какой вред приносит окружающей среде.

При использовании каменного угля для отопления домов в окружающую среду попадает в сотни раз больше оксида серы, в 4 раза больше оксидов азота, больше чем в сто раз больше мелких твердых частиц, чем при использовании для этих целей газа. Если сравнивать с дровами, то при сжигании угля уровень загрязнение оксидами серы и тяжелых металлов в десятки раз выше, а загрязнение оксидами азота - в два раза выше. Чаще всего жители индивидуальных домов используют для отопления дрова, однако и сжигание дров загрязняет окружающую среду твердыми частицами и полиароматическими углеводородами. Если дрова сырые – то во время их сжигания уровень загрязнения будет гораздо выше, а в системе будет накапливаться больше копоти, которая повышает риск пожара и ухудшает качество работы системы.

Загрязненный этими веществами воздух провоцирует рак легких, ишемическую болезнь сердца, инсульт, хроническую обструктивную болезнь легких, острые инфекции нижних дыхательных путей. При сжигании твердого топлива немалая часть загрязнений попадает в дом самого жителя, особенно если используются старые, неэффективные отопительные системы. Согласно статистике ВОЗ, из-за болезней вызванных повышенным содержанием твердых частиц, в Литве ежегодно преждевременно уходят из жизни около 3000 человек. Неизбежно страдает и природа: оксиды азота, оксид серы и аммиак тормозят вегетацию растений, влияют на качество воды и почвы, приводят к кислотным дождям.

Дружелюбные к природе системы отопления – эффективные и экономичные

С помощью программы АУПСОС жители могут получить субсидии для замены системы отопления на сумму до 14 500 евро. По подсчетам Министерства охраны окружающей среды, в среднем субсидия составляет 5000-7000 евро, сумма зависит от выбранной системы. Это вне всякого сомнения большой вклад государства в побуждение жителей выбирать зеленую энергию.

Жители чаще всего заменяют старые системы, работающие на твердом топливе, зелеными альтернативами – тепловыми насосами, которые в зависимости от источника энергии делят на 4 группы: вода-вода, воздух-воздух, воздух-вода и грунт-вода.

"Геотермальное отопление (вода-вода), хотя и отличается высокой эффективностью, встречается в Литве реже всего, поскольку воду для этого надо брать из недр земли. Нечасто выбирают и аэротермальные насосы (воздух-воздух), такую систему чаще устанавливают в помещениях, где нет паровой отопительной системы", – сказал представитель компании Tenko Baltic Миндаугас Будрис.

По словам специалиста, чаще всего жители Литвы выбирают систему воздух-вода. Ее установка несложная, а эффективность зависит от температуры снаружи: чем теплее, тем эффективнее работает насос. Тем, кто хочет получить наиболее эффективную систему отопления, рекомендуется выбирать геотермальное отопление.

Несмотря на то, что установка такой отопительной системы стоит дороже, государство выплачивает для ее установки большую компенсацию. Эффективность этой системы не зависит от условий на улице, поэтому она эффективна практически круглый год.

Как заметил Будрис, правильно выбранная и оборудованная система отопления экономически выгодна жителям. В зависимости от эффективности выбранной системы, конкретного потребления теплоэнергии, других факторов, связанных с отоплением, экономичное оборудование окупается в течение 5-8 лет.

Люди меняют систему отопления и ради удобства: не надо покупать топливо, его складировать, сами новые системы просты и удобны в эксплуатации. Эксплуатация современных систем отопления безопасная, опасность возгорания при их использовании снижена до минимальной.

"Теплонасосы не только эффективны, экономически выгодны, но и экологичны. Радует, что все больше жителей задумываются об устойчивости и зеленой энергетике, охотно способствуют улучшению качества окружающей среды, в которой будут жить будущие поколения. У жителей заметно растет чувство ответственности и уровень сознательности", – не сомневается Будрис.

Проект инициирован Министерством охраны окружающей среды и финансируется на средства Европейского фонда регионального развития.