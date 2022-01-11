Эксперты выделяют три проблемных сферы текстильной индустрии и индустрии моды: огромное количество отходов, вред массового производства, наносимый окружающей среде и вредные условия труда.

Горы отходов. Самое большое количество отходов получается, когда выбрасывают старую одежду. Мы ее не сортируем, производители не заинтересованы в разработке проектов переработки своей продукции. В результате – 99% мусора и 1% перерабатываемой продукции.

Огромный ущерб природе. Основное сырье текстильной промышленности - хлопок. Чтобы его вырастить, используют 25% всех химических средств, которые используют в промышленности: пестициды и инсектициды, которые наносят огромный вред и природе и людям. Последствие – количество газов, вызывающих парниковый эффект, в этой промышленности превышает количество газов, выделяемое всеми международными авиарейсами и морским судоходством. Также стоит упомянуть, что 20% промышленного загрязнения воды фиксируется во время окраски и обработки текстиля. Во время промывания полистироловых, нейлоновых тканей, акрила и других синтетических текстильных изделий ежегодно в океаны попадает около 500 000 т микропластика.

Плохие условия труда – третья проблема, о которой говорят, наверное, меньше всего. Чтобы удовлетворить наши потребности, миллионы работников, включая детей, ежедневно работают во вредных для здоровья условиях. Вот пример из Индии: средняя продолжительность жизни работников хлопковых полей составляет всего 40 лет, а средняя продолжительность жизни в стране в среднем – 69 лет.

Когда знаешь эти факты и видишь статистику, у большинства, наверное, возникает вопрос – что мы как потребители можем сделать, если мы за процесс производства не отвечаем? Ответ – очень много. Можно покупать меньше, но качественных вещей, продлевать жизнь изделий из тканей, сортировать их, формировать новые правила игры, которые производители рано или поздно должны будут принять, чтобы получать прибыль.

Привычки, с которых начинаются важные перемены

Моника Крепшта известна не только как создатель украшений из керамики, но и как посол устойчивой моды в Литве. Много лет подряд самые красивые текстильные изделия она покупает в секонд-хендах. Когда она была подростком, это была единственная возможность модно одеваться при наличии скромного бюджета, позже приобретение одежды в секонд-хендах стало сознательным решением.

Дать вещам вторую жизнь – один из принципов устойчивости. Когда мы покупаем вещи в секонд-хендах, мы не используем дополнительные природные и человеческие ресурсы, не загрязняем природу, уменьшаем количество отходов и при этом покупаем себе что-то новое и красивое. Тем более, что сейчас эти магазины снова в моде.

Одежду можно покупать не только в секонд-хендах. Сейчас популярно продавать ее или менять на специальных платформах. Это устойчивое решение, поскольку одежду не выбрасывают, а пользу получает и продавец и покупатель.

"Если прежде люди стыдились признаваться, что покупают одежду в секонд-хендах, то сейчас, я заметила, никакого стыда не осталось. Мы удобно себя чувствуем и тогда, когда делимся своими находками в разных группах в социальных сетях и в блогах, а также, когда покупаем или продаем эти вещи на специализированных рынках или в интернете", – сказала Крепшта.

Если вас привлекают новые тенденции, необязательно ограничивать себя и покупать лишь подержанные вещи.

"Просто перед тем, как купить вещь, надо подумать, будешь ли ты любить ее 3-5 лет, будешь ли беречь, не выбросишь ли, когда надоест", – заметила она, напомнив, что важно смотреть на информацию на этикетке.

Хороший состав - это не только качество и долгая жизнь, но и один из принципов устойчивой моды. Если вы не любите тратить много денег, но хотите хорошо выглядеть по особым случаям, тоже можно найти альтернативные варианты. Можно взять понравившееся платье или костюм в аренду, это обойдется дешевле, чем покупка, а сама вещь потом не будет пылиться в шкафу.

Последнее, но не менее важное требование – не спешить выбрасывать ненужные вещи. Если мы их рассортируем, то уменьшим количество отходов, а если подарим кому-то качественную вещь, то доставим человеку радость.

Устойчивость – это не только философия, но и помощь другим

С этим согласна и представитель компании Caritas Снегуоле Рудзинскене, она сказала, что есть люди, которые всегда ждут помощи. Можно лишь порадоваться, что сознательные люди не выбрасывают, а дарят другим ненужные вещи в хорошем состоянии.

Правда, есть и те, для кого такой процесс - всего лишь повод обновить гардероб и очистить дом от мусора.

"Очень жаль, но некоторые жители расценивают передачу вещей для благотворительности как более удобную альтернативу их выбрасыванию. Ведь в контейнеры для текстиля много одежды не помещается, поэтому некоторые люди везут старые и уже малопригодные для использования вещи нам. В таких случаях нам приходится выбрасывать эти вещи в те же контейнеры – выполнять эту работу за самих жителей", – заметила Рудзинскене.

Поэтому тем, кто хочет пожертвовать вещи, надо помнить – передача вещей в качестве благотворительности должна быть обдуманной. Если мы хотим сделать доброе дело, руководствуясь политикой устойчивости, ненужные вещи надо рассортировать: неподходящие для дальнейшего использования надо выбросить или отдать на переработку, а чистые и пригодные для использования - передать для благотворительности.

Мы можем быть равнодушны к моде, но не к окружению, в котором мы живем. Понемногу меняя свое отношение и привычки, без особых усилий каждый из нас может способствовать существенным переменам.

Проект инициирован Министерством охраны окружающей среды и финансируется на средства Европейского фонда регионального развития.