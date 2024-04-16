Саммит "Триморья" - клуб поддержки восточного фланга НАТО

Воюющая Украина и находящаяся под постоянной угрозой российского вмешательства Молдова в обозримом будущем будут фокусировать внимание участников объединения на Черном море. Это совпадает с повышенным интересом НАТО к региону. И это Киев вполне мог бы использовать для реализации своих интересов. В сущности, суверенитет Молдовы сегодня могут гарантировать только две соседние страны - Украина и Румыния. Вполне понятно нежелание румынского руководства идти на конфликт с Москвой: в Бухаресте боятся, что он может привести к конфронтации России и НАТО. Однако для Украины создание российского плацдарма в Гагаузии, например, будет означать прямую угрозу Одессе. В этом смысле, максимальное политическое содействие Молдове, в том числе, через структуры "Инициативы трех морей" (представители Кишинева в Вильнюсе впервые предложили три проекта в сфере энергетики) - в национальных интересах Украины. Президент Молдовы Майя Санду это понимает. Ее не было в Вильнюсе, но она призвала Запад поставить Украине "большое количество" систем ПВО.