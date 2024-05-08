2024.05.08 07:25

Звездой им. Александраса Стульгинскиса Сейм наградит Дегутене и Садунайте

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Irena Degutienė
Irena Degutienė
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Во вторник в Сейме было принято решение о награждении многолетнего депутата Сейма, экс-председателя парламента Ирены Дегутене и посмертно – скончавшейся в конце марта диссидентки советских времен, монахини Фелиции-Нийоле Садунайте наградой Сейма – звездой им. Александраса Стульгинскиса. За такое решение во вторник единогласно проголосовали 108 парламентариев.

Церемония награждения пройдет в Сейме 16 мая. Награду, предназначенную Садунайте, планируется вручить ее брату, диссиденту Йонасу-Алоизасу Садунасу, а если он не сможет присутствовать, – его дочери Марии Садунайте.

Награда Сейма – звезда им. Александраса Стульгинскиса – учреждена Парламентом по случаю 100-летия со дня объявления Учредительного Сейма и Литовской Республики в честь выдающейся личности Александраса Стульгинскиса.

Данная награда Сейма призвана оценить достижения и вклад литовских и иностранных физических и юридических лиц в развитие идей парламентаризма, демократии и государственности.

Напомним, что в 2022 г. первыми обладателями звезды им. Александраса Стульгинскиса стали экс-президент Валдас Адамкус и сенатор Соединенных Штатов Америки (США) Ричард Джозеф Дурбин.

В 2023 г. звездой им. Александраса Стульгинскиса были награждены подписант Акта о независимости Литвы, бывший спикер Сейма Чесловас Юршенас и спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

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