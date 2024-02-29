Заявление Министерства иностранных дел Литвы: Крым – это Украина!

"Десять лет назад, когда российские оккупационные силы появились в Крыму в виде так называемых "зеленых человечков" и начали оккупировать здания органов власти, критически важную инфраструктуру и военные объекты Автономной Республики Крым и города Севастополя, мы призвали международное сообщество не обманываться и называть эти действия настоящим именем. И тогда, и сейчас мы осуждали российскую оккупацию и незаконную аннексию Крымского полуострова, принадлежащего Украине, как грубое нарушение фундаментальных норм международного права, а также независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - указывается в сообщении МИДа.
"В этом году, спустя 10-летие оккупации и аннексии Крыма, вспоминая более чем 50-летнюю советскую оккупацию и аннексию Литвы, Латвии, Эстонии и других государств, мы подчеркиваем важность политики непризнания незаконной аннексии Крымского полуострова и других украинских территорий и нашу решимость помочь Украине восстановить ее суверенитет на всей ее территории. Все без исключения решения центрального правительства России и оккупационных администраций относительно и на территории Крыма и других оккупированных Россией территорий Украины недействительны, они не создают и не создадут никаких правовых последствий в будущем после восстановления Украиной своего суверенитета на этих территориях.
Мы выражаем солидарность с крымскими татарами и другими жителями Крымского полуострова и прочих оккупированных Россией территорий Украины, которые сопротивляются оккупации и в результате подвергаются репрессиям. Мы требуем, чтобы Россия немедленно освободила всех политических заключенных и гражданских заложников, а также соблюдала нормы международного гуманитарного права в отношении обращения с жителями оккупированных территорий, не нарушала права человека и обеспечивала их основные права и свободы.
Мы призываем международные организации активно поднимать вопрос оккупации и незаконной аннексии Крыма, участвовать в работе Международной Крымской платформы, всеми способами помогать Украине восстановить свой суверенитет на Крымском полуострове и всей территории Украины, признанной международным сообществом.
Мы требуем, чтобы Россия немедленно прекратила агрессию против Украины, вывела свои войска из Автономной Республики Крым, города Севастополя и других оккупированных и незаконно аннексированных территорий Украины, что позволит восстановить мир и безопасность на всей территории Украины.
Агрессия России против Украины началась 10 лет назад в Крыму. Она должна закончиться освобождением Крыма и других украинских территорий, оккупированных Россией", - подчеркивают в заявлении министерства.