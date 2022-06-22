Что запретили к транзиту

Обострение в отношениях с Литвой началось после того, как вечером 17 июня Литовские железные дороги уведомили РЖД о прекращении с полуночи транзита ряда товаров, подпадающих под санкции Евросоюза.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что под запрет попало до 40-50% грузов. Он упоминал ограничения на строительные материалы, металлы и "важную и для строительства, и для производства готовую продукцию".

Однако в итоге выяснилось, что список куда обширнее. Документ, опубликованный минэкономразвития Калининградской области во вторник, занял почти 70 страниц. Среди грузов, попавших под запрет — автомобили, алкоголь, сигареты, удобрения, некоторые виды химикатов, краска, ювелирные изделия, некоторые виды мебели и так далее.

Алиханов пояснил, что ограничения на транзит пока не касаются угля (до 10 августа), а также бензина и дизельного топлива (до 5 декабря). Таким образом, доля запрещенной к провозу номенклатуры товаров достигнет 50% к концу года.

Во вторник стало известно, что запрет на транзит коснется и автоперевозок. Таким образом, у России остается возможность доставки товаров только по морю.

Законно ли это?





Что говорят официальные лица

Литва лишь выполняет требования четвертого пакета санкций Евросоюза, говорилось в ноте, которую накануне передали временному поверенному в делах России Сергею Рябоконю. 17 июня 2022 года вступили в силу ограничительные меры, которые касаются импорта стали и черных металлов в ЕС и их перевозки через территорию стран Евросоюза, объяснили в МИД Литвы.

"Литва по сути делает то, что должна делать в условиях режима санкций", — подтвердил во вторник представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.

Свою версию произошедшего высказал Антон Алиханов: Еврокомиссия, одобряя пакет санкций, просто забыла прописать исключение для калининградского транзита, считает он.

В понедельник вечером он напомнил, что в пятом пакете санкций ЕС, которым как раз ограничивался рынок перевозок, после напоминаний со стороны России тема калининградского транзита была учтена: "Просто теперь европейцам нужно поправить свои документы в предыдущих пакетах, которые они принимали ранее. Это сделать элементарно, они должны это сделать".

Вместе с тем, судя по письму Литовских железных дорог, опубликованному Алихановым, в компании отдельно запрашивали "пояснения Европейской комиссии по действию запретов", предусмотренных санкциями.

"В случае, когда по Регламенту [о санкциях] запрещается "передавать" (англ. "transfer") определенные товары или технологии, этот запрет распространяется также на товары и технологии, которые перевозятся […] транзитом через территорию Литовской Республики", говорилось в документе.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что запрет "является нарушением всего и вся".

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выступил с большей конкретикой. По его мнению, Литва в рамках санкций нарушает "целый ряд юридически обязательных международно-правовых актов, затрагивающих не только обязательства самой Литвы, но и Европейского Союза в целом".

В качестве примера он привел Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между РФ и Евросоюзом от 24 июня 1994 года, согласно которому страны должны обеспечивать "свободный транзит через свою территорию товаров, происходящих из таможенной территории или предназначенных для таможенной территории другой стороны".

Кроме того, он напоминал о соглашении 1947 года, на основе которого спустя почти полвека была образована ВТО: "Устанавливается свобода транзита через территорию каждой договаривающейся стороны".

Что говорят юристы



"Очевидно, что ограничения транзита через Литву в Калининград нарушают один из основополагающих принципов международного экономического права в части торговли товарами: свободу транзита", — сказал Би-би-си Антон Именнов, управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper.

Применительно к отношениям России и ЕС свобода транзита закреплена в статье 12 Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Россией и Евросоюзом. Тем не менее статья 99 Соглашения позволяет сторонам принимать меры, которые они считают необходимыми для защиты существенных интересов своей безопасности. Как указал Суд ЕС в параграфе 116 решения по делу Роснефти (Case C-732/18 P) 2020 года, использование этой оговорки возможно, помимо прочего, в случае применения ограничительных мер ЕС ("Роснефти" тогда не удалось оспорить в апелляции правомочность введения против нее санкций Евросоюза).

"Поэтому Литва, умело используя эту правовую возможность, может оправдать ограничение свободы транзита необходимостью соблюдать санкции ЕС, что она и начала делать. Даже международные договоры Литвы, и это касается договора между Литвой и Россией о транзите, должны подчиняться праву ЕС в силу принципа верховенства", — указывает Именнов.

"Акты ЕС запрещают транзит подсанкционных товаров, поэтому логику позиции Литвы теоретически можно объяснить так: внутренний акт ЕС превалирует над международным договором самой Литвы, такой внутренний акт ЕС не противоречит международному договору ЕС, следовательно, подлежит исполнению", — заключает он.

Что может сделать Россия?



Российские власти отреагировали на введенные меры угрозами в адрес Вильнюса и Евросоюза.

"На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы", — заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев, приехавший в Калининград, как сообщается, с плановым визитом.

Ранее "крайне болезненные" ответные меры на действия Литвы обещал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. По его словам, Москва готовится к введению ответных ограничений на транзит литовских товаров.

"Давайте откроем карту и посмотрим, куда им везти те грузы, которые доставляются к ним в порты. Если исключить транзит через территорию РФ, то их конкурентоспособность не то что сильно падает, а просто обнуляется", — заявил он.

Помимо неясных угроз "ответными мерами" и запросов в Еврокомиссию об уточнении формулировок санкционных постановлений, Россия может обратиться в ВТО, считает юрист Именнов.

"Не все безнадежно для России, поскольку с учетом того, что статья 12 Соглашения по факту копирует нормы права ВТО, действия Литвы вполне можно оспорить в Органе разрешения споров ВТО", — говорит он.

Однако, по его словам, этот путь непрост и не очевиден, поскольку даже если не рассматривать все сложности процедур ВТО, решение Органа по разрешению споров ВТО еще не является безусловным поводом, чтобы признать акты ЕС недействительными. Литва же ссылается именно на акт ЕС.

"Тем не менее это путь верховенства права, который единственный должен быть применен вместо примата логики воинственных заявлений и бряцания угрозами", — говорит он.

Еще один юрист, попросивший об анонимности, сказал Би-би-си, что конфликт между Евросоюзом и Россией в принципе заводит ситуацию в тупик.

"Тут тупик и чистая политика: спор о приоритете договора о транзите (явно двустороннего) или санкций ЕС юридического решения не имеет. Потому что это беспрецедентная ситуация — нет правового механизма разрешения подобных коллизий", — подчеркнул он.

Юрист не исключил, что Литва в этой ситуации может заявить о невозможности исполнения договора о транзите из-за решения ЕС о санкциях.

Какими будут последствия для Калининграда



На прошлой неделе Антон Алиханов назвал ситуацию "неприятной, но решаемой". По его словам, она потребует срочной отправки на линию Усть-Луга — Балтийск дополнительных судов, они выйдут на этот маршрут в течение недели.

Фрахт судов может потребовать дополнительного времени и средств, но "никаких проблем с доставкой или вывозом грузов с территории региона не возникнет", подчеркнул он.

Не попавшие под санкции товары перегрузят на поезда, еще больше разгрузив тем самым паромы, а подсанкционные грузы будут переправлять по воде.

"Ничего положительного для Калининградской области в этом нет, но вряд ли можно ожидать какой-то катастрофы", — согласен с Алихановым эксперт Александр Кнобель, директор Института международной экономики и финансов академии внешней торговли минэкономразвития России.

"Те товары, которые до этого везли железнодорожным транспортом и в меньшей степени — автомобильным, будут возиться морем. Это приведет к удорожанию товаров для жителей области, увеличению издержек для бизнеса, который использует эти товары в производстве, что негативно скажется на уровне выпуска [товаров] в этом регионе", — сказал он Би-би-си.

"Думаю, что в конечном счете поставки этих товаров удастся наладить, просто это будет дороже, чем до введения ограничений. Мощностей портов северо-западного региона России хватит, чтобы удовлетворить потребности Калининградской области в поставке этих товаров", — добавил Кнобель.

Если Россия действительно введет ответные меры, Литва от этого тоже потеряет, но и эти потери не будут значительными. По словам Кнобеля, действительно существует маршрут транзита из Литвы в Польшу через Калининградскую область, но есть и морской маршрут из портов Литвы в польские.

"Ситуация приведет просто к увеличению издержек в торговле в этом регионе, это ухудшит положение всех участников, но не катастрофически", — объясняет эксперт.

Как поменялась риторика России



Сначала Алиханов указывал, что Литва выполняет решение Еврокомиссии, однако вскоре риторика российских властей сильно изменилась. Они возложили ответственность за "блокаду Калининградской области" на Вильнюс и стали грозить разнообразными ответными мерами.

В понедельник глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов пригрозил, что решение о запрете транзита "развяжет Москве руки".

"Евросоюз, если он незамедлительно не исправит наглую выходку Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита любыми избранными нами способами", — заявил Климов.

В понедельник временную поверенную в делах Литвы вызвали в МИД России, где пригрозили, что если в ближайшее время грузовой транзит в Калининград не будет восстановлен, Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.

После того как литовский МИД вручил временному поверенному России официальные объяснения, внимание российских властей переключилось на Евросоюз.

Во вторник МИД России вызвал к себе главу представительства ЕС в Москве Маркуса Эдерера и заявил "решительный протест в связи с распространением односторонних антироссийских ограничений".