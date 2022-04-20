Замглавы МВД Литвы: нет альтернативы возврату нелегалов в страны их происхождения

"Альтернативы процедуре возврата нет. Насколько это эффективно с отдельными странами, это уже вопрос", — сказал Абрамавичюс на заседании Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Сейма в среду.

По его словам, несмотря на то, что летом у значительного количества мигрантов истечет возможного срока содержания под стражей в 12 месяцев, ситуация не должна существенно измениться.

"В июле, вероятно, будет 12 месяцев с прибытия в Литву. Мало что изменится. Этот срок может быть продлен индивидуальными судебными решениями до 18 месяцев в связи с ограничением передвижения, а не с задержанием. Всем этим лицам придется пройти процедуру возврата", - сказал замминистра.

Закон предусматривает, что иностранец не может быть задержан в Литве более чем на шесть месяцев, за исключением случаев, когда он или она не будет сотрудничать с целью его высылки из Литвы или не получит необходимые документы. В таких случаях срок содержания под стражей может быть продлен на срок, не превышающий 12 месяцев.

По словам директора Департамента миграции Эвелины Гудзинскайте, некоторым иностранцам теперь разрешен выезд из города.

По данным заместителя министра внутренних дел, в настоящее время в пяти центрах регистрации иностранцев проживает около 2,7 тыс. нелегальных мигрантов, обрабатывается около 70 заявлений о предоставлении убежища.

По его словам, около 1 тыс. мигрантов согласились вернуться домой добровольно.

"Приходится признать, что достигнут определенный предел, когда те, кто хотел вернуться, уже воспользовались этой возможностью, и уже очень сложно убедить других, что они должны вернуться добровольно. Они надеются, что если не через 12 месяцев, то через 18 их статус изменится", — сказал он.

Однако замминистра подчеркнул, что альтернативы возвращению нет, по его словам, при отсутствии возможности вернуть иностранца в страну происхождения его процедура интеграция и выдача временного вида на жительство может начаться только через пять лет.

"У нас достаточно времени, чтобы завершить эти процедуры. Еврокомиссия действительно усердно работает над возвращением", — сказал Абрамавичюс.

В прошлом году из Беларусь в Литву нелегально попали почти 4,2 тысячи мигрантов.

Литва и страны Запада обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией.