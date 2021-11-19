Заместитель госсекретаря США: мы осуждаем попытки Беларуси отвлечь мигрантами внимание от нарушений против белорусов

"Мы осуждаем попытки режима (Александра) Лукашенко жестоко и бесчеловечно организовывать потоки нелегальной миграции через границу, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от ужасных нарушений, которые он продолжает совершать против белорусов", – сказала У. Зея на пресс-конференции в пятницу в Вильнюсе.

"Мы признаем обязанность Литовского государства и других столкнувшихся с действиями Беларуси стран охранять свою границу", – добавила она.

На пресс-конференции после двусторонней встречи министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что обсудил с представителем госсекретаря США ситуацию на границе, из-за которой Литва, Латвия и Польша уже полгода живут, по словам министра, в "условиях осады".

"Я очень благодарен США за то, что они выразили очень четкую, недвусмысленную поддержку как Литве, так и другим государствам, которые сталкиваются с этой нештатной ситуацией на нашей границе", – сказал глава литовской дипломатии.

Представитель США похвалила Литву за "щедрую поддержку" демократического движения Беларуси и помощь диссидентам этой страны, а также выразила поддержку стремлению белорусов создавать "демократическое, свободное и процветающее будущее".

Она осудила минский режим за нарушения прав человека, а также задержания по политическим мотивам и призвала освободить политзаключенных.

США отметают попытки вмешаться в решение Литвы углублять связи с Тайванем

США отметают попытки других стран вмешаться в решение Литвы об углублении связей с Тайванем, говорит находящаяся в Вильнюсе заместитель государственного секретаря США Энтони Блинкена по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея.

Так она прокомментировала острую критику Китая в адрес Вильнюса из-за открытия тайваньского представительства.

"Мы еще раз подтверждаем свою поддержку ценному партнеру НАТО и Европейского союза (ЕС), а также союзнику. Мы отметаем попытки других стран вмешаться в самостоятельное решение Литвы об углублении сотрудничества с Тайванем", – сказала У. Зея на пресс-конференции в Вильнюсе.

Она также отметила, что видит открытие представительства Тайваня в Вильнюсе как возможность расширения "важного участия Тайваня в международном пространстве".

"Мы поздравляем Тайвань и Литву с открытием представительства Тайваня в Вильнюсе и приветствуем планы Литвы открыть аналогичное представительство, как мы слышали, в начале следующего года. Мы видим это как возможность развития важного участия Тайваня в международном пространстве. Мы считаем, что открытие этих представительство также расширит экономическое и технологическое сотрудничество Тайваня и Литвы", – сказала представитель США.

Китай в четверг в очередной раз осудил решение Литвы позволить представительству Тайваня действовать в стране от имени этого острова и заявил, что будет защищать свою территориальную целостность, которую, как утверждает Пекин, Вильнюс нарушил.