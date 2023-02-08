Выяснилось, кто звонил Бартошявичюсу в Чили

Ранее сам теперь уже экс-депутат Кристиёнас Бартошявичюс упоминал, что о своих планах отказаться от мандата он информировал старосту фракции Союза отечества-Христианских демократов Литвы Радвиле Моркунайте-Микуленене. Во вторник политик признала, что не Бартошявичюс ей звонил, а она сама звонила ему в Чили.

"Да, я ему звонила, когда появились определенные причины, я ему позвонила", – сказала порталу lrytas.lt Моркунайте-Микуленене.

Представлена наиболее вероятная версия, кто "слил" информацию Бартошявичюсу: это мог быть не один человек.

Консерватор не сказала, было ли это желание самого Бартошявичюса, чтобы с ним связались или какие-то иные причины.

"Я получила сообщение в мессенджере", – неохотно сказала Моркунайте-Микуленене.

По ее словам, с Бартошявичюсом по телефону она говорила днем. Между тем заявление об отставке депутат из Чили прислал Главизбиркому 20 января в 20 ч.

Моркунайте-Микуленене сказала, что в тот день ничего не знала о возможных подозрениях и планах прокуроров относительно Бартошявичюса.

Политик отрицала, что могла предупредить Бартошявичюса, но и не мешала его планам.

Напомним, что 24 января Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение аннулировать полномочия члена Сейма Бартошявичюса и предоставила мандат парламентария консерватору, бывшему вице-министру охраны края Вилюсу Семешке. Такое решение члены ЦИК приняли единогласно. Об отказе от мандата парламентария политик объявил в понедельник, но его заявление по электронной почте ЦИК получила еще в пятницу, примерно в 20 ч. вечера.

Вскоре после того, как парламентарий сообщил об уходе из активной политической жизни, генеральный прокурор Нида Грунскене обратилась к председателю Сейма Виктории Чмилите-Нильсен по вопросу лишения К. Бартошявичюса правовой неприкосновенности. Прокурор информировала главу Сейма о начатом досудебном расследовании в связи с возможным сексуальным насилием в отношении несовершеннолетнего, в этом расследовании фигурирует и отказавшийся от мандата члена Сейма Бартошявичюс.

Сам парламентарий, работавший во фракции правящих консерваторов, отрицает возможные подозрения и утверждал Elta, что решение об отказе от мандата члена Сейма было принято по личным причинам.

Генеральная прокуратура сообщила о начатом 15 ноября 2022 г. досудебном расследовании в связи с возможно совершенными преступными деяниями, предусмотренными в 4 части 150 статьи, 1 части 153 статьи и 3 части 150 статьи Уголовного кодекса (УК). 4 часть 150 статьи УК предусматривает, что лицо, удовлетворявшее половую страсть с несовершеннолетним против его воли путем анального, орального или иного физического контакта, применяя физическое насилие либо угрожая его немедленным применением, или иным образом лишая его возможности оказать сопротивление, либо воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 13 лет.

В 3 части 150 статьи УК указывается, что тот, кто совершил вышеуказанные действия в отношении несовершеннолетнего, наказывается лишением свободы на срок от 2 до 10 лет. В 1 части 153 статьи УК указывается, что лицо, совершившее акты растления лица, не достигшего 16-летнего возраста, наказывается ограничением свободы или арестом, либо лишением свободы на срок до 5 лет.