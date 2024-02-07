Выборы президента РФ: в МИД России вызвали временных поверенных Эстонии, Латвии и Литвы

Как говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, дипломатических представителей стран Балтии пригласили во внешнеполитическое ведомство РФ "в связи с отсутствием должной реакции властей Латвии, Литвы и Эстонии на неоднократные обращения российской стороны обеспечить безопасность на выборах Президента Российской Федерации в марте с.г. на территории избирательных участков в российских посольствах в Вильнюсе, Риге и Таллине".

В ходе встречи было отмечено, что "в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. и на основе общепринятой международной практики обязанность принимать все надлежащие меры для защиты дипломатических представительств лежит на государствах пребывания".

МИД РФ потребовал, "чтобы власти Латвии, Литвы и Эстонии предприняли все необходимые шаги по обеспечению безопасности избирателей, а также сотрудников посольств Российской Федерации в период голосования".