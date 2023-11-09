Выборы президента Литвы состоятся 12 мая 2024 года

В четверг за проект постановления о дате выборов президента Литвы проголосовали 119 членов Сейма, 1 проголосовал против, воздержался 1 парламентарий.

Избирательный кодекс предусматривает, что очередные выборы президента Республики проводятся в последнее воскресенье за ​​2 месяца до окончания срока полномочий президента Республики. Очередные выборы президента Республики объявляются Сеймом не позднее чем за 6 месяцев до окончания срока полномочий президента Республики.

День президентских выборов должен быть указан в постановлении Сейма об очередных выборах президента Республики.

На выборах, состоявшихся 12 мая 2019 г., президентом Литвы был избран Гитанас Науседа.