Выборы президента Литвы состоятся 12 мая 2024 года

 
ELTA
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ФОТО: DELFI / Domantas Pipas
Выборы президента Литвы будут организованы 12 мая 2024 года.

В четверг за проект постановления о дате выборов президента Литвы проголосовали 119 членов Сейма, 1 проголосовал против, воздержался 1 парламентарий.

Избирательный кодекс предусматривает, что очередные выборы президента Республики проводятся в последнее воскресенье за ​​2 месяца до окончания срока полномочий президента Республики. Очередные выборы президента Республики объявляются Сеймом не позднее чем за 6 месяцев до окончания срока полномочий президента Республики.

День президентских выборов должен быть указан в постановлении Сейма об очередных выборах президента Республики.

На выборах, состоявшихся 12 мая 2019 г., президентом Литвы был избран Гитанас Науседа.

12 мая 2024 г. в Литве пройдет обязательный референдум по вопросу изменения статьи 12 Конституции Литовской Республики, регулирующей вопросы гражданства. Сейм объявил референдум своим постановлением от 23 мая этого года.

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