Во время саммита НАТО Вильнюс украсят украинские флаги

Столичный горсовет одобрил резолюцию об участии в инициативе "Поднимаю флаг за Украину в НАТО", которую организуют общественные организации "Сильны вместе" и Blue / Yellow.

11–12 июля в Вильнюсе пройдет саммит НАТО, съедутся лидеры Альянса, тысячи журналистов со всех стран мира. Выбранное число флагов символично – Украина могла бы стать 33-им членом НАТО.

"С начала войны мы активно поддерживаем Украину. Мы хотим, чтобы наша поддержка была видна и во время саммита НАТО. Мы понимаем масштаб и важность этой встречи в контексте мировых политических событий, понимаем и возможность обратить еще больше внимания мира на положение в Украине и на ее желание стать членом Альянса", – сказал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

Мэр призывает жителей и администраторов многоквартирных домов принять участие в этой инициативе. Он подчеркнул, что дополнительно никаких вложений не потребуется – обо всем позаботятся организаторы инициативы.