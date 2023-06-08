Во время саммита НАТО Вильнюс украсят украинские флаги

Столичный горсовет одобрил резолюцию об участии в инициативе "Поднимаю флаг за Украину в НАТО", которую организуют общественные организации "Сильны вместе" и Blue / Yellow.
11–12 июля в Вильнюсе пройдет саммит НАТО, съедутся лидеры Альянса, тысячи журналистов со всех стран мира. Выбранное число флагов символично – Украина могла бы стать 33-им членом НАТО.
"С начала войны мы активно поддерживаем Украину. Мы хотим, чтобы наша поддержка была видна и во время саммита НАТО. Мы понимаем масштаб и важность этой встречи в контексте мировых политических событий, понимаем и возможность обратить еще больше внимания мира на положение в Украине и на ее желание стать членом Альянса", – сказал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.
Мэр призывает жителей и администраторов многоквартирных домов принять участие в этой инициативе. Он подчеркнул, что дополнительно никаких вложений не потребуется – обо всем позаботятся организаторы инициативы.
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