Визит Шольца в Литву. Зачем приезжал канцлер ФРГ

Нельзя бояться Путина

„Они пытаются заставить нас отказаться от решений, которые мы, в противном случае, приняли бы. Я думаю, нам не следует поддаваться этому“, - так прокомментировала решение Кремля премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Глава правительства Латвии Эвика Силиня предположила, что Путин таким образом пытается запугать участников предстоящей в июне в Швейцарии мирной конференции по Украине. Шольц сказал в Риге, что ядерное оружие не может быть использовано в войне (России против Украины. - Ред.). „Страны Центральной Европы и Балтии надеются, что в 2022 году Германия действительно отказалась от многолетней политики взаимодействия и общения с российским руководством при любых обстоятельствах“, - заметил корреспонденту DW работающий в регионе западный дипломат. - Олаф Шольц регулярно убеждает их в том, что это действительно так. И, похоже, не без успеха“.