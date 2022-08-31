Витаутас Ландсбергис о Горбачеве: он был лишь винтиком в системе, не личностью

"Заключенный умер. Речь идет о Михаиле Горбачеве. Ему так никогда и не разрешили ни думать самостоятельно, ни высказывать свои мысли, - написал Ландсбергис на своей странице в Facebook в среду после объявления о смерти Горбачева. - Даже в ночь на 13 января, когда в нем что-то шелохнулось, и он велел подготовить речь в Вильнюсе — на случай, если он полетит, — ему уже с утра начальство уже сказало, как себя вести, как лгать".

"Вот так он и остался только винтиком, актером, а не личностью. Жалко человека, который не способен стать достойным человеком. Несоответствие должности. Или - положение заключенного. Жил и умер на зоне", — заявил он.

91-летний Горбачев умер после тяжелой болезни 30 августа.

Горбачев был Генеральным секретарем Коммунистической партии Советского Союза с 1985 по 1991 год.

На Западе его, вероятно, вспоминают как человека, который способствовал потеплению отношений между СССР и США, его заслугой считаются и начатые демократические реформы.

Однако он не предпринял более решительной модернизации застойной государственной экономики и сохранял строгий контроль над политическим строем, и в Литве его будут помнить как подавлявшего силой стремление страны к независимости.

Ландсбергис, который всегда считал руководителя СССР ответственным за события 13 января, призвал Литву возбудить против него дело.

Родственники погибших в январских событиях 1991 года в Литве добивались ответственности Горбачева до самой его смерти. В ночь на 13 января того же года при штурме советскими воинскими частями Вильнюсской телебашни и здания Радиотелевизионного комитета погибло 14 человек.

Вильнюсский суд будет решать вопрос о правопреемнике Горбачева в гражданском деле.