Вильнюсские социал-демократы предлагают создать сквер памяти жертв режима Лукашенко

"В важные для белорусской оппозиции даты или во время очередного нападения режима Лукашенко на оппозицию люди обычно стали собираться у посольства Беларуси. Это очень хорошее символическое место, позволяющее людям выразить свою позицию и напрямую напомнить о себе режиму. Однако проблема в том, что это место никак не узаконено и с формальной точки зрения – людям приходится отдавать дань уважения оппозиционерам, которые проявили и проявляют большое мужество, прямо на тротуаре. Мы считаем, что люди, проявившие большое мужество, отдавшие свое здоровье или даже свою жизнь ради свободы Беларуси, заслуживают большего", - цитируется в сообщении староста фракции социал-демократов в Вильнюсском горсовете Повилас Пинялис.
По предложению социал-демократов, сквер памяти жертв режима Лукашенко можно было бы создать в центральной части города, где она была бы хорошо видна вильнюсцам и гостям столицы. По их мнению, скверу должно быть не только присвоено символическое название "Путь белорусов к свободе", но и может появиться знак в память о пострадавших или погибших от режима А. Лукашенко.
"Многие представители белорусской оппозиции, политических и неправительственных организаций получили в Вильнюсе убежище и помощь, они благодарны за прием и помощь. Для этой большой общины было бы очень важно иметь узаконенное место в столице, посвященное их непростой, но очень необходимой борьбе за свободу в Беларуси", - сказала председатель Комиссии национальных общин социал-демократов Наталья Ярцева.