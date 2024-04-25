Вильнюсские социал-демократы предлагают создать сквер памяти жертв режима Лукашенко

"В важные для белорусской оппозиции даты или во время очередного нападения режима Лукашенко на оппозицию люди обычно стали собираться у посольства Беларуси. Это очень хорошее символическое место, позволяющее людям выразить свою позицию и напрямую напомнить о себе режиму. Однако проблема в том, что это место никак не узаконено и с формальной точки зрения – людям приходится отдавать дань уважения оппозиционерам, которые проявили и проявляют большое мужество, прямо на тротуаре. Мы считаем, что люди, проявившие большое мужество, отдавшие свое здоровье или даже свою жизнь ради свободы Беларуси, заслуживают большего", - цитируется в сообщении староста фракции социал-демократов в Вильнюсском горсовете Повилас Пинялис.