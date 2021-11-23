Вильнюс вручил Минску ноту протеста из-за БелАЭС

Министерство иностранных дел (МИД) Литвы заявило во вторник, что угрозы ядерной безопасности и защите окружающей среды для Литвы и других стран региона удвоятся, когда второй блок начнет действовать.
"Поэтому требует от Беларуси воздержаться от этого безответственного и и повышающего угрозы решения. Литва также требует приостановить работу первого энергоблока АЭС до тех пор, пока не будут выполнены все современные требования ядерной безопасности", – говорится в сообщении.
В ноте также говорится, что пока АЭС работает на Островецкой площадке Литва будет использовать все возможные дипломатические, политические, правовые и технические меры для защиты благополучия своего народа и интересов национальной безопасности.
Литва утверждает, что Белорусская АЭС была построена с нарушением требований безопасности и охраны окружающей среды. Минск отвергает эти обвинения.
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