Вильнюс вручил Минску ноту протеста из-за БелАЭС

Министерство иностранных дел (МИД) Литвы заявило во вторник, что угрозы ядерной безопасности и защите окружающей среды для Литвы и других стран региона удвоятся, когда второй блок начнет действовать.

"Поэтому требует от Беларуси воздержаться от этого безответственного и и повышающего угрозы решения. Литва также требует приостановить работу первого энергоблока АЭС до тех пор, пока не будут выполнены все современные требования ядерной безопасности", – говорится в сообщении.

В ноте также говорится, что пока АЭС работает на Островецкой площадке Литва будет использовать все возможные дипломатические, политические, правовые и технические меры для защиты благополучия своего народа и интересов национальной безопасности.

Литва утверждает, что Белорусская АЭС была построена с нарушением требований безопасности и охраны окружающей среды. Минск отвергает эти обвинения.