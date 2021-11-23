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Вильнюс вручил Минску ноту протеста в ответ на планы последнего по запуску второго блока Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) в Островце в конце этого года или к началу его физического ввода в эксплуатацию.
Вильнюс вручил Минску ноту протеста из-за БелАЭС
© Itar-Tass / Scanpix

Министерство иностранных дел (МИД) Литвы заявило во вторник, что угрозы ядерной безопасности и защите окружающей среды для Литвы и других стран региона удвоятся, когда второй блок начнет действовать.

"Поэтому требует от Беларуси воздержаться от этого безответственного и и повышающего угрозы решения. Литва также требует приостановить работу первого энергоблока АЭС до тех пор, пока не будут выполнены все современные требования ядерной безопасности", – говорится в сообщении.

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В ноте также говорится, что пока АЭС работает на Островецкой площадке Литва будет использовать все возможные дипломатические, политические, правовые и технические меры для защиты благополучия своего народа и интересов национальной безопасности.

Литва утверждает, что Белорусская АЭС была построена с нарушением требований безопасности и охраны окружающей среды. Минск отвергает эти обвинения.

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