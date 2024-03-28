Виктор Успасских приостанавливает членство в Партии труда

После обысков в вильнюсском офисе Партии труда Мазуронис сказал: "Я очень устал. Из одного г...а в другое г...а, в создании которого я сам никак не участвовал. Я уже сам устал, мне и детей жалко, которые в школу ходят. Мне приходится объясняться после всех дел, что я не вор все время доказывать. Сейчас опять какие-то истории, в которых никто не участвовал, а в г... приходится мараться, устал я, да", – сказал в четверг Мазуронис.