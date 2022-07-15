"Международное сообщество должно отчетливо дать понять, что Россия и ее пособница Беларусь не останутся безнаказанными за свои преступления в Украине. Конференция по этим важным для всего международного сообщества вопросам проводится в нужное время, когда нам необходимо проанализировать то, что мы сделали в целях привлечения агрессора к ответственности и согласования дальнейших действий", – отметил вице-министр в своей речи на конференции.

М. Адоменас представил вклад Литвы в привлечение России к ответственности за агрессию, военные преступления, преступления против человечности и другие совершаемые в Украине международные преступления: поддержку Международного уголовного суда, поддержку Украины в возбужденном ею деле против России в Международном суде, национальные расследования по принципу универсальной юрисдикции в деятельности Агентства Европейского Союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия (Евроюст) и Совместной следственной группы, работающей в его формате, говорится в сообщении МИД.

"В целях привлечения к ответственности за военные преступления и преступления против человечности, если мы всерьез настроены на восстановление мирового порядка, в котором справедливость и верховенство закона – не пустые слова, мы должны учредить специальный трибунал для расследования такого преступления, как агрессия, а также механизм возмещения ущерба, нанесенного Украине военными действиями России", - подчеркнул М. Адоменас.

На конференции, организованной Министерством иностранных дел Нидерландов совместно с прокуратурой Международного уголовного суда и Европейской комиссией, обсуждались действия, предпринимаемые международным сообществом для привлечения к ответственности агрессора России и ее пособницы Беларуси за их преступления против человечности, военные и другие международные преступления, нарушения международного гуманитарного права и прав человека, велись дискуссии по поводу надлежащего документирования и сбора доказательств этих преступлений, защиты свидетелей и жертв войны в Украине, координации дальнейших шагов по привлечению агрессоров к ответственности.

В конференции приняли участие высокопоставленные должностные лица из 60 стран, а также представители крупнейших международных организаций – Международного уголовного суда, Организации Объединенных Наций, Европейской комиссии, Совета Европы, Евроюста и др.