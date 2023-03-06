Весь список: в 26 муниципалитетах Литвы мэры были выбраны уже в первом туре

На счету социал-демократов уже 10 постов мэра, у Движение либералов – 4, у Союза Отечества-Христианских демократов Литвы – 2. Политические комитеты получили 5 постов мэров. По одному мэру – у Союза демократов "Во имя Литвы", Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей, Партии регионов Литвы и Партии Свобода и справедливость.
По предварительным данным ГИК, 5 марта были избраны следующие мэры:
Акмянское районное самоуправление – Виталиюс Митрофановас (Социал-демократическая партия Литвы)
Алитусское городское самоуправление –Нериюс Цесюлис (Социал-демократическая партия Литвы)
Бирштонское самоуправление – Нийоле Диргинчене (Социал-демократическая партия Литвы)
Друскининкское самоуправление – Ричардас Малинаускас (Политический комитет За Друскининкай)
Ионавское районное самоуправление – Миндаугас Синкявичюс (Социал-демократическая партия Литвы)
Ионишкское районное самоуправление – Виталиюс Гайлюс (Движение либералов)
Каунасское городское самоуправление – Висвалдас Матийошайтис (Единый Каунас)
Каунасское районное самоуправление – Валериюс Макунас (Социал-демократическая партия Литвы)
Казлу-Рудское самоуправление – Мантас Варашка (Политический комитет "Молодая Казлу-Руда ")
Кретингское районное самоуправление – Антанас Кальнюс (Политический комитет "Кретингский край")
Мариямпольское самоуправление Повилас Исода (Социал-демократическая партия Литвы)
Молетское районное самоуправление – Саулюс Яунейка (Союз Отечества – Христианские демократы Литвы)
Нерингское самоуправление – Дарюс Ясайтис (Движение демократов "Во имя Литвы")
Пакруойское районное самоуправление – Саулюс Маргис (Социал-демократическая партия Литвы)
Палангское городское самоуправление – Шарунас Вайткус (Союз Отечества – Христианские демократы Литвы)
Паневежское городское самоуправление – Ритис Миколас Рачкаускас (Политический комитет Для обновляющегося Паневежиса)
Пренайское районное самоуправление – Альвидас Вайцекаускас (Социал-демократическая партия Литвы)
Плунгеское районное самоуправление – Аудрюс Клишонис (Движение либералов)
Ретавское самоуправление – Антанас Чернецкис (Движение либералов)
Рокишкское районное самоуправление – Рамунас Годеляускас (Социал-демократическая партия Литвы)
Шальчининкское районное самоуправление – Здислав Палевич (Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей)
Шяуляйское городское самоуправление – Артурас Висоцкас (Политичекский комитет непартийный список "Трудимся для города".
Ширвинтское районное самоуправление – Живиле Пинскувене (Партия регионов Литвы)
Швенченское районное самоуправление – Римантас Клипчюс (Партия "Свобода и справедливость")
Таурагское районное самоуправление – Довидас Каминскас (Движение либералов)
Вилкавишкское районное самоуправление – Альгирдас Нейберка (Социал-демократическая партия Литвы)
Напомним, что избранным мэром считается кандидат, набравший более половины голосов избирателей, принявших участие в выборах в ходе первого тура голосования.
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