Весь список: в 26 муниципалитетах Литвы мэры были выбраны уже в первом туре

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В 26 самоуправлениях Литвы мэров выбрали уже в первом туре. Об этом свидетельствуют представленные Главной избирательной комиссией (ГИК) предварительные результаты выборов мэров, состоявшиеся 5 марта.
Saulius Jauneika, Ričardas Malinauskas, Mindaugas Sinkevičius, Rytis Mykolas Račkauskas, Živilė Pinskuvienė, Nerijus Cesiulis
Saulius Jauneika, Ričardas Malinauskas, Mindaugas Sinkevičius, Rytis Mykolas Račkauskas, Živilė Pinskuvienė, Nerijus Cesiulis
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На счету социал-демократов уже 10 постов мэра, у Движение либералов – 4, у Союза Отечества-Христианских демократов Литвы – 2. Политические комитеты получили 5 постов мэров. По одному мэру – у Союза демократов "Во имя Литвы", Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей, Партии регионов Литвы и Партии Свобода и справедливость.

По предварительным данным ГИК, 5 марта были избраны следующие мэры:

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Акмянское районное самоуправление – Виталиюс Митрофановас (Социал-демократическая партия Литвы)

Алитусское городское самоуправление –Нериюс Цесюлис (Социал-демократическая партия Литвы)

Бирштонское самоуправление – Нийоле Диргинчене (Социал-демократическая партия Литвы)

Друскининкское самоуправление – Ричардас Малинаускас (Политический комитет За Друскининкай)

Ионавское районное самоуправление – Миндаугас Синкявичюс (Социал-демократическая партия Литвы)

Ионишкское районное самоуправление – Виталиюс Гайлюс (Движение либералов)

Каунасское городское самоуправление – Висвалдас Матийошайтис (Единый Каунас)

Каунасское районное самоуправление – Валериюс Макунас (Социал-демократическая партия Литвы)

Казлу-Рудское самоуправление – Мантас Варашка (Политический комитет "Молодая Казлу-Руда ")

Кретингское районное самоуправление – Антанас Кальнюс (Политический комитет "Кретингский край")

Мариямпольское самоуправление Повилас Исода (Социал-демократическая партия Литвы)

Молетское районное самоуправление – Саулюс Яунейка (Союз Отечества – Христианские демократы Литвы)

Нерингское самоуправление – Дарюс Ясайтис (Движение демократов "Во имя Литвы")

Пакруойское районное самоуправление – Саулюс Маргис (Социал-демократическая партия Литвы)

Палангское городское самоуправление – Шарунас Вайткус (Союз Отечества – Христианские демократы Литвы)

Паневежское городское самоуправление – Ритис Миколас Рачкаускас (Политический комитет Для обновляющегося Паневежиса)

Пренайское районное самоуправление – Альвидас Вайцекаускас (Социал-демократическая партия Литвы)

Плунгеское районное самоуправление – Аудрюс Клишонис (Движение либералов)

Ретавское самоуправление – Антанас Чернецкис (Движение либералов)

Рокишкское районное самоуправление – Рамунас Годеляускас (Социал-демократическая партия Литвы)

Шальчининкское районное самоуправление – Здислав Палевич (Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей)

Шяуляйское городское самоуправление – Артурас Висоцкас (Политичекский комитет непартийный список "Трудимся для города".

Ширвинтское районное самоуправление – Живиле Пинскувене (Партия регионов Литвы)

Швенченское районное самоуправление – Римантас Клипчюс (Партия "Свобода и справедливость")

Таурагское районное самоуправление – Довидас Каминскас (Движение либералов)

Вилкавишкское районное самоуправление – Альгирдас Нейберка (Социал-демократическая партия Литвы)

Напомним, что избранным мэром считается кандидат, набравший более половины голосов избирателей, принявших участие в выборах в ходе первого тура голосования.

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