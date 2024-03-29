Верига отказывается от участия в президентских выборах, "крестьяне" будут поддерживать другого кандидата

Такое решение в пятницу утвердил совет ЛСКЗ.

По словам лидера партии Рамунаса Карбаускиса, такое решение было принято, поскольку партия "думает о будущем Литвы, которое будет успешным, если в государстве на всех уровнях принятия решений не будет нынешних правящих, а руль в свои руки возьмут рациональные, ответственные политики, борющиеся не за свои интересы, а за интересы своей страны".

По его словам, совет ЛСКЗ оценил и результаты общественного мнения, в которых видно, что голоса избирателей ЛСКЗ распределяются между Веригой, Гитанасом Науседой, Вегеле.

"Мы с уважением относимся к выбору избирателей и понимаем, чтосируация складывается так, что кандидат консерваторов Ингрида Шимоните во второй тур не пройдет, если Вегеле получит достаточно голосов. Поэтому надо, чтобы Верига не участвовал в выборах", – сказал Карбаускис.

Он призвал и других кандидатов принять подобное решение.