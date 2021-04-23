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В знак солидарности с Чехией Литва высылает двух российских дипломатов, об этом 23 апреля сообщил глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис.
В знак солидарности с Чехией Литва высылает двух российских дипломатов
© DELFI / Karolina Pansevič

"Сегодня, 23 апреля, в МИД ЛР был вызван представитель РФ в Литве, ему была вручена нота, в которой сообщается, что двух дипломатов за деятельность, несочетающуюся со статусом дипломатов, признали персонами нон грата, поэтому они должны покинуть территорию Литвы в течение 7 дней", – сообщил министр.

По его словам, так Литва выражает полную поддержку Чехии.

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Посольство Литвы в Москве пообещала оказать чехам помощь, если у них в посольстве останется мало работников.

Ландсбергис подчеркнул, что решение о высылке российских дипломатов было принято в ходе консультаций с партнерами.

"Насколько нас информировали, Латвия и Эстония решили выслать по одному российскому шпиону, работавшему под дипломатическим прикрытием", – сказал он.

Чешское правительство на остове отчета разведки заявило, Государственное разведывательное управление России (ГРУ, военная разведка) в 2014 году организовало два взрыва, один из которых убил двух людей и нанес материальный ущерб.

По этой причине Чехия выслала из своей страны 18 российских дипломатов, которых считает тайными агентами, а в четверг сообщило, что Прагу должны будут покинуть еще 63 сотрудника российского посольства, чтобы в нем остались столько человек, сколько у Чехии работников в посольстве в Москве.

Правительство этой страны также попросило партнеров о солидарности - выслать из столиц государств Евросоюза и НАТО часть работающих в российских представительствах вероятных агентов.

Солидарность с Чехией уже проявила Словакия, решив выслать трех российских дипломатов.

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