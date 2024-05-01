В Вильнюсе учреждена новая политическая партия

"Историческое событие – в Литве учреждена новая левая партия "KArtu. Альянс левых". Избран ее лидер – Йоланта Белскене", – сказал представитель новой партии Андрюс Белскис.

На учредительном фестивале был выбран секретариат партии и ее Комиссия по этике, представлена программа.

По словам Белскиса, учредителями новой партии стали 2093 человека. По закону, учредить партию могут не меньше 2000 граждан.

После учредительного фестиваля руководство партии обратится в Минюст и представит необходимые документы для регистрации новой политической силы.

Представители новой партии заявляют о себе как об альтернативе нынешних правящих, защищающих ценности правого толка и доктрину неолиберального капитализма.