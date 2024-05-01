2024.05.01 20:56

В Вильнюсе учреждена новая политическая партия

 
ELTA
Аугусте Либерите
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

1 мая в Вильнюсе была учреждена новая политическая партия "KArtu. Альянс левых". Председателем партии стала бывшая социал-демократ Йоланта Белскене.

"Историческое событие – в Литве учреждена новая левая партия "KArtu. Альянс левых". Избран ее лидер – Йоланта Белскене", – сказал представитель новой партии Андрюс Белскис.

На учредительном фестивале был выбран секретариат партии и ее Комиссия по этике, представлена программа.

По словам Белскиса, учредителями новой партии стали 2093 человека. По закону, учредить партию могут не меньше 2000 граждан.

После учредительного фестиваля руководство партии обратится в Минюст и представит необходимые документы для регистрации новой политической силы.

Представители новой партии заявляют о себе как об альтернативе нынешних правящих, защищающих ценности правого толка и доктрину неолиберального капитализма.

"Мы создаем партию будущего – чтобы был сильный левый фланг. Мы не популисты, которые появляются перед выборами, а потом разбегаются по другим партиям. Мы - идейная партия, идейная группа людей - наша цель далекое будущее", – сказал Белскис.

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